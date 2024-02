Cobertura del anuncio del calendario del Mundial 2026 EN VIVO

Comenzó el anuncio del calendario del Mundial 2026 con un error en el audio de la presentación pues las voces no se escuchaban de buena forma.

El primer partido del Mundial del 2026 será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La inauguración será el jueves 11 de junio del 2026.

Jaime Lozano detalló que se encuentra feliz por la noticia de que el Estadio Azteca sea sede del primer partido del mundial. Agregó que es un lugar histórico en donde Pele y Maradona lograron ser campeones del Mundo.

“Muy feliz de la noticia, será un gran evento”

🇲🇽 The opening match of #FIFAWorldCup 26 will take place in Mexico City at the Estadio Azteca on 11 June 2026!#WeAre26

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024