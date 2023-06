Bono Casino bet365 México: te contamos toda la información

La oferta se completa con un generoso bono Casino bet365 México con 50 giros gratis para impulsar tu experiencia de juego.

Deposite y apueste $200 en juegos de Casino elegibles para obtener 50 giros gratis. Se aplican límites de tiempo, restricciones de juego y condiciones.

En esta guía te hablamos de las características del bono de bienvenida de bet365 casino para nuevos usuarios de México y te contamos cómo conseguirlo.

Cómo obtener el bono de bienvenida bet365 Casino



Si quieres formar parte de una comunidad de casino online con más de 2.000 juegos, 2m de giros gratis cada mes, y más de $30m de jackpots pagados cada mes, el bono casino bet365 te interesa. Es una forma estupenda de iniciar tu juego en el casino del gigante británico y elevar tus ganancias si la suerte está de tu lado.

La promoción de bienvenida que bet365 casino tiene para los nuevos jugadores de México consiste en 50 tiradas gratis para utilizar en los siguientes juegos:

Age of the Gods: God of Storms II

Age of the Gods: Book of Oracle

Big Circus!

Blue Wizard Megaways

Football! Cash Collect

Legacy of the Tiger

Conseguir los 50 free spins es bastante sencillo. ¿Quieres sabér cómo? Solo debes seguir estos pasos:

Accede a la página de bet365 México y regístrate. Tendrás que introducir tus datos personales y elegir un nombre de usuario, una contraseña y un número de seguridad de 4 dígitos. Haz un depósito de al menos $200 MXN con cualquiera de los medios de pago disponibles y marca la casilla “Solicitar”. Apuesta esos $200 MXN en juegos de casino elegibles (se excluyen juegos de crupier en vivo y tragamonedas en vivo). Una vez alcances el requisito de apuestas, podrás obtener los 50 giros gratis. Para solicitarlos debes hacer clic en “Aceptar” en el mensaje emergente o acceder a tu cuenta, abrir un juego y hacer clic en “Aceptar”. ¡Usa los giros gratis en la selección de juegos que hemos mencionado arriba! Para utilizarlos, basta con pinchar sobre el icono de free spins y hacer clic en “Girar”. Si juegas desde tu celular o tablet, debes pulsar sobre “Bono de giros gratis” situado en el menú superior izquierdo.

Términos y condiciones del bono Casino bet365 México



Para obtener el bono Casino bet365 México sin ningún contratiempo, estas son algunas consideraciones que debes tener en cuenta:

• Solo disponible para clientes nuevos. Realice un ingreso válido de un mínimo de $100 y solicite la oferta en 30 días después de registrarse para recibir el 100% de dicha cantidad en créditos de apuesta, hasta $3,000. Una vez solicitados, sus créditos de apuesta se guardarán en el saldo de su cuenta y no los podrá retirar.

• Para liberar sus créditos de apuesta y poderlos utilizar, realice apuestas válidas del valor de su ingreso válido (de hasta un máximo de $3,000) y estas deben ser determinadas en un plazo de 30 días tras solicitar la oferta. Solo contarán para estos requisitos las apuestas válidas que hayan sido determinadas después de solicitar la oferta.

• Los ingresos realizados mediante Astropay Card no contarán como su ingreso válido.

• Las apuestas deberán cumplir algunas condiciones para que cuenten para liberar sus créditos de apuesta:

- Deben tener un mínimo de una selección con momios de 1/5 (1.20) o superiores.

- En cuanto a las combinaciones de mercado/encuentro que solo tienen dos o tres resultados potenciales (por ejemplo ‘Resultado final’ en fútbol), en los cuales ha realizado apuestas anticipadas o en vivo en más de un resultado potencial, solo contará el resultado con el importe acumulativo más alto.

- En caso de que una apuesta se haya cerrado parcialmente, solo contará la cantidad de la apuesta que permanece activa.

- En caso de que una apuesta haya sido editada utilizando la opción ‘Editar apuestas’, solo contará el importe de la nueva apuesta.

- Las apuestas cerradas en su totalidad, a juegos instantáneos, a productos de juego, las apuestas anuladas y las apuestas en vivo determinadas como ‘push’ no contarán.

• No puede retirar sus créditos de apuesta y los importes de sus créditos de apuesta no se incluyen en ninguna ganancia. Cualquier ganancia que obtenga de créditos de apuesta realizados será añadida a su saldo a retirar. No podrá utilizar los créditos de apuesta en ciertos productos, ofertas/promociones y tipos de apuesta. Consulte las condiciones completas para obtener más información.

• Si su cuenta se encuentra inactiva por un periodo de 90 días consecutivos, perderá sus créditos de apuesta y estos serán eliminados.

Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican restricciones de tiempo, exclusiones y condiciones.



¿Qué otros bonos están disponibles en bet365 México?



Gran viernes de TriviaCada viernes a las 21:00 GMT bet365 México te propone que participes en una ronda temática de preguntas con las que podrás conseguir hasta $2.000 USD.

Para participar en esta promoción tienes que dirigirte a la sección de Casino en vivo y entrar en la sala de Trivia en vivo. Te enfrentarás a otros jugadores en una ronda de 10 preguntas de verdadero o falso que deberás responder en un máximo de 10 segundos cada una.

Cada respuesta correcta te brinda 100 puntos, y al final de la partida, los jugadores que hayan obtenido 700 puntos o más, obtienen una parte equitativa de $2,000 USD.

Oferta de nuevo jugador: 3 días de giros gratisPuedes obtener hasta 60 giros gratis para utilizar en estos juegos:

Book of Horus

Sizzling 7s Fortune

Solar flash

Para conseguir los 60 free spins todo lo que necesitas es registrarte y hacer un ingreso de al menos $200. A continuación, podrás girar el Rodillo de Giros Gratis en 3 días dentro de los 7 días posteriores a la realización del depósito. En cada tirada del Rodillo obtendrás 5, 10 o 20 giros gratis.

Bono de bienvenida Póker



Este es uno de los bonos más generosos que bet365 te ofrece, puesto que puedes conseguir hasta $2.000 en total.

Para beneficiarte del bono solo debes crear una cuenta y elegir un alias de póker para empezar a disfrutar de los primeros $100 del bono canjeable. Después juega en torneos o mesas de cash y podrás obtener otro bono de $1,900. Asimismo, puedes optar a recompensas adicionales con las Misiones de Bienvenida del operador.

Bono de bienvenida DeportesY si también te interesan las apuestas deportivas, bet365 te ofrece un bono de bienvenida sin rollover. Puedes obtener hasta $3.000 en apuestas gratis solo con abrir una nueva cuenta de usuario y realizar un depósito mínimo de $100.

Eso sí, para liberar el bono y poder retirar las ganancias obtenidas se aplican ciertas condiciones. Debes efectuar apuestas válidas por el monto total de tu ingreso en un plazo máximo de 30 días. Además, al menos una selección debe tener momios de 1.20 o superiores. Puedes consultar el resto de requisitos del bono en la página del operador.

Oferta de juegos en el Casino bet365



El apartado de Casino bet365 se divide en Casino y Casino en vivo. Echemos un vistazo a lo que cada sección tiene para ofrecernos.

Casino

Tragamonedas

Las tragamonedas son uno de los juegos de casino más populares en bet365. Ofrece una amplia selección, desde las clásicas de 3 carretes hasta modernas tragamonedas de video y botes progresivos. Los juegos están diseñados por proveedores de software líderes, como Microgaming, NetEnt y Playtech, entre otros, lo que garantiza una calidad de juego excepcional.



Jackpots

Estos te ofrecen la oportunidad de ganar botes enormes en un solo giro. Los títulos más populares incluyen Mega Moolah, Major Millions, Age of the Gods y Mega Fortune, entre otros.



Blackjack

Se incluyen el clásico Blackjack y el Multihand Classic Blackjack 6 Deck. Los jugadores podemos elegir entre mesas con límites bajos, medios y altos.



Baccarat

Jugar Baccarat en bet365 es una experiencia emocionante gracias a su alta calidad gráfica y de sonido.



Ruleta

Hay una amplia oferta de juegos de ruleta, desde la ruleta americana, la ruleta europea y la ruleta francesa, hasta la innovadora Multifire Roulette.



Póker

Podemos encontrar Póker Texas Hold’em, Omaha y Seven Card Stud. Hay torneos y eventos especiales habitualmente, así como el programa de lealtad para jugadores frecuentes.

Casino en vivo



Los juegos que encontramos tienen una dinámica similar a la del Casino en flash, pero en esta sección todos los juegos cuentan con crupieres profesionales en directo con los que se puede interactuar en tiempo real. Se puede encontrar:

Baccarat

Ruleta en vivo

Blackjack

Sic Bo

Póker