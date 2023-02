Apuestas F1: Consejos para apostar en este deporte

Mercados a los que apostar en Fórmula 1



Las apuestas F1 van mucho más allá de la carrera del domingo. Es decir, no solo abarcan las dos horas en las que pilotos y equipos compiten por un puesto en el podio. Para nada. Porque también hay entrenamientos o clasificación. Ambos eventos también tienen su público y sus apostadores, por lo que las mejores casas de apuestas online de México ofrecen igualmente mercados F1 para ellos. ¡Veamos cada uno de ellos al detalle!

Ganador de la carrera



Este es el mercado de apuestas Fórmula 1 más común. Ya hemos hablado de él. Se trata de apostar al ganador del Gran Premio que se disputa el fin de semana. Cuanto antes coloques la apuesta, mejor, ya que al mover tanto dinero, los momios suelen caer. Además, los momios se adaptan nuevamente tras los entrenamientos, lo que, a la larga, pueden afectar a tus posibilidades de obtener beneficios.

Existe una alternativa relacionada con el mercado de ganador de la carrera Fórmula 1. Hablamos de la opción GANADOR/COLOCADO. Apostar a este mercado es hacerlo a una especie de apuesta doble. Es decir, una cantidad a que X piloto gana la carrera, pero que, de no hacerlo, quedará entre los 3 primeros. Eso sí, aquí, las potenciales ganancias se reducen, por lo que es más útil recurrir a este mercado cuando se buscan sorpresas.

Codere Apuestas F1

Subirá al podio



Otra muy buena alternativa en caso de que quieras apostar por un piloto que no se encuentra entre los favoritos. Porque, generalmente, un piloto que sale de underdog es prácticamente imposible que gane la carrera, pero no que quede entre los tres primeros. Incluso se trata de un mercado que hará que vivas la carrera con mucho más interés, ya que incluso con un líder claro, tipo Hamilton o Vettel, todavía podrás ganar.

Recibirá puntos

Hace no tanto tiempo, los únicos pilotos de Fórmula 1 que recibían puntaje de competición eran los seis primeros. Sin embargo, actualmente el abanico es más amplio, ya que son los diez primeros los que suman. Por tanto, el margen de error es amplio. El problema está en que, al ser tantos los que puntúan, el mercado no destaca precisamente por sus momios F1 altos. De todas formas, puede ser una muy buena opción para hacer combinadas.

Ganará los entrenamientos



Como ya hemos señalado, las apuestas Fórmula 1 no se ciñen exclusivamente a la carrera del domingo. El jueves anterior ya hay actividad. Es el momento para que las escuderías prueben las últimas novedades. Los coches se testean en sesiones de entrenamiento. Aquí las cuotas tienen mucho valor, ya que el entrenamiento es eso, un entreno, y aunque nadie quiera hacer el ridículo, está simplemente para calibrar situaciones. Por tanto, los momios altos a no favoritos aquí pueden darte muchas alegrías.

Pole position



El sábado son las vueltas clasificatorias, y aquí también hay apuestas F1. Generalmente, los favoritos cumplen y sus momios bajos no dan para mucho. Sin embargo, puedes encontrar cuotas más altas que te pueden dar interesantes beneficios. ¿Cómo? Hay pilotos a los que se les dan muy bien determinados circuitos y aquí el nivel de competición no es máximo. Recuerda que hay dos pases, un entrenamiento a primera hora y la clasificación oficial, que se disputa en el mismo horario que la carrera del domingo.

Enfrentamientos directos



También conocidos como H2H, se trata de un mercado que enfrenta a dos corredores. Es decir, uno apuesta a quién cree que quedará en una mejor posición, eligiendo entre dos contendientes. Este mercado de apuestas F1 no lo ofrecen todas las casas de apuestas. Sí, las mejores casas de apuestas deportivas online de México, como bet365. Con todo, los emparejamientos no los puedes decidir tú, por lo que es posible que, en algunas carreras, las propuestas no te convenzan.

¿Se retirará uno de los pilotos?



Sin duda, uno de los mercados apuestas Fórmula 1 más complicados, pero también por ello de los más rentables. Se trata de hacer apuestas F1 pronosticando quién será el primer piloto en abandonar o si todos los pilotos terminarán la primera vuelta. Hay diversas opciones. Las cuotas son muy altas porque es un mercado muy imprevisible. Sin embargo, con un estudio estadístico detallado, algo de suerte y buena intuición, puedes obtener bastantes beneficios a medio-largo plazo.

Campeón del mundo F1

Se trata de un mercado de apuestas F1 que está disponible durante toda la temporada, pero que, obviamente, los mejores momios se ofrecen antes de que empiece la competición. Al menos sobre el papel, ya que es cierto que, de darse una remontada inesperada en mitad de competición, el momio de ganador del susodicho será impresionante. Por otro lado, es un mercado de apuestas F1 en el que hay que ser paciente, ya que el dinero jugado queda meses parado.

Ganabet Apuestas F1

Consejos básicos para hacer apuestas F1 desde México



No hay una fórmula mágica para acertar en tus apuestas F1, pero sí una serie de trucos o consejos para hacer apuestas Fórmula 1 desde México. Son muchos los enfoques y las estrategias. A continuación, recogemos tres aspectos que debes tener cuenta a la hora de colocar tus apuestas F1 en las mejores casas de apuestas deportivas online:

El reglamento no es inmutable: De una temporada a otra se introducen con frecuencia cambios en el reglamento. Esto provoca que los equipos y pilotos tengan que hacer ajustes. A principio de temporada, debido a ello, pueden producirse más sorpresas de lo normal, sobre todo en los entrenamientos previos. Por tanto, ten en cuenta cada propuesta reglamentaria y analiza si estas pueden darle valor a momios que en otras circunstancias no. Los circuitos tienen sus propias características: Por ejemplo, en los circuitos de Malasia o Brasil, las condiciones de lluvia son frecuentes, lo que afecta enormemente a la conducción. Convierte la carrera en algo imprevisible. Por otro lado, en Abu Dabi hace un calor tremendo, lo que puede afectar a los vehículos, provocando más retiradas de lo normal. Estudia a conciencia las características de cada circuito y aprovecha esa información para hacer apuestas F1 más inteligentes. Cada piloto presenta sus filias y sus fobias: Ten en cuenta la forma de conducir de cada piloto y su histórico de actuaciones. Por ejemplo, Hamilton rinde de forma extraordinaria en Canadá. Esta información estadística te puede ayudar a aprovecharte de más momios que cuando apuestas simplemente por rendimiento reciente. Porque a veces hay una conexión especial entre ciertos circuitos y determinados corredores, algo que los algoritmos tienen en cuenta, pero no ponderan con su peso real.

Preguntas frecuentes apuestas F1



Concluimos el contenido contestando brevemente a las preguntas frecuentes sobre las apuestas F1 México:

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas F1 México?



Actualmente, algunas de las mejores casas de apuestas deportivas online mexicanas para hacer apuestas Fórmula 1 son Codere, bet365 y Ganabet. Todas ellas brindan a los nuevos usuarios jugosos bonos de bienvenida. Además, destacan por ofrecer magníficos momios a mercados de apuestas F1.

¿Es legal hacer apuestas F1 online?



Por supuesto. Las casas de apuestas en línea mexicanas llevan años legisladas. Para ofrecer sus servicios en un contexto seguro, necesitan de una licencia oficial de la SEGOB. Esto no quiere decir que no puedes apostar en dominios .com, pero, de hacerlo, recuerda que, en caso de sufrir algún contratiempo, no tendrás el respaldo institucional.

¿Qué significa G/C en las apuestas F1?

Se trata de la abreviatura del mercado GANADOR Y COLOCADO. En este mercado, apuestas una cantidad a ganador respecto a un piloto. El resto de la apuesta lo inviertes a colocado. Es decir, a que queda, si no primero, segundo o tercero. Los momios G/C apuestas F1 son más bajos, por lo son útiles sobre todo para cuando apuestas buscando sorpresas de los no favoritos.