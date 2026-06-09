Arabia Saudita vs Senegal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 9 de junio, partido amistoso a dos días del Mundial 2026

Desde la cancha del Estadio Toyota Field San Antonio, Texas, Estados Unidos, Arabia Saudita y Senegal, cierran su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Antes del debut mundialista de ambas escuadras, ambos técnicos afinaran detalles en este partido de preparacción. En la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la Selección de Arabia Saudita quedó sorteada para competir dentro del Grupo H. En esta primera fase del torneo, el equipo asiático tendrá que medirse en la cancha ante rivales muy competitivos, ya que compartirá su grupo con las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde.

Por otro lado, la Selección de Senegal formará parte del Grupo I durante el desarrollo de la fase de grupos. Para buscar su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista, el conjunto africano deberá enfrentarse a los equipos representativos de Francia, Noruega e Irak.

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Pronóstico del partido Arabia Saudita vs Senegal

De acuerdo con el rendimiento reciente de ambos equipos, es altamente probable que veamos goles de ambos lados ("Ambos Anotan"). Senegal debería llevarse la victoria por la jerarquía individual y el peso físico de su plantilla, pero los Halcones Verdes tienen el oficio suficiente para mantener el marcador cerrado y competir hasta el último minuto. el pronóstico es un resultado 2-1 a favor de Senegal.

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