Cobertura Argentina vs Ecuador EN VIVO | Eliminatorias CONMEBOL

Regresa la actividad de las Eliminatorias de CONMEBOL para poder clasificar al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves siete de septiembre de 2023, inician los primeros partidos de la fecha 1 los cuales son: Paraguay vs Perú, Colombia vs Venezuela y Argentina vs Ecuador.

La actual Selección campeona del mundo, Argentina, regresa a la actividad de la CONMEBOL y recibirá en el Estadio Monumental de River Plate a la Selección de Ecuador.

¿A qué hora será el Argentina vs Ecuador?

El partido será en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México). Lionel Messi pinta para ser titular en el encuentro y tendrá una aparición llamativa pues usará unos nuevos tenis que forman parte de un homenaje al título de Argentina en la Copa del Mundo 2022.

