Argentina vs Mauritania: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 27 de marzo, partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online
La Selección de Argentina disputará el primero de sus dos compromisos amistosos de esta Fecha FIFA
Luego de cancelar la Finalissima por cuestiones de seguridad, la Selección de Argentina organizó un par de encuentros amistosos para esta Fecha FIFA de marzo y el primero de ellos será este viernes 27 de marzo en la cancha de la Bombonera de Boca Juniors ante su similar de Mauritania.
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