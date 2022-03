Arturo López, con la piel chinita por arrancar un año más con Diablos

El lanzador veterano Arturo López manifestó su emoción por comenzar una pretemporada más con la novena de los Diablos Rojos del México.

Este lunes 14 de marzo, arrancaron los trabajos de pretemporada de los Diablos Rojos del México, de cara a la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, cita a la cual el líder, veterano y abridor de los Pingos, Arturo López percibe como el “primer día de clases”, jornada en la que se le “pone la piel chinita”, tan solo de ponerse la casaca de los Diablos y encarar un año más con la novena capitalina.

Arturo López, entregado como el primer día que firmó con Diablos

“Me preparo día a día, como si fuera el primer año que firmé con Diablos, siempre vengo muy contento con mi equipo, el de toda mi vida. Me preparo al máximo. Creo que cada año, mis deseos de ganar son mayores. No hemos ganado nada en los últimos años, y eso me hace prepararme más cada día”, señaló el pitcher.

Arturo López, con la ‘piel chinita’ por el primer día de trabajo

“Creo que yo llego el primer día y no solamente es saludar a mis compañeros. El solo hecho de ponerme mi camisa, mi casaca roja, se me pone ‘la piel chinita’. Es un mensaje que le doy a los jóvenes, hoy veo muchas caras nuevas de jugadores que piden una oportunidad. Uno como jugador de experiencia, deben de transmitirle eso a los jóvenes, esa seguridad, y de que están aquí es para pelear por un puesto, saben de la responsabilidad, pesa, no cualquiera la viste, lo saben y están conscientes del gran compromiso que hay”, acotó el lanzador de 39 años.

Hay buena química entre los jóvenes y los veteranos

“Los veo trabajando bien al igual que los veteranos, y hacer un buen click al momento de salir al terreno. Simplemente disfrutar el momento, los entrenamientos porque esto se acaba, pasa rápido”, señaló con alegría uno de los referentes del equipo escarlata.

Jesús Fabela, con el ímpetu de ayudar a sus compañeros

“Yo creo que no importa si te dicen, piden o no ser un líder. Uno tiene que serlo, siempre habrá un compañero que necesite de una persona que le dé un consejo, o que también que se lo den a uno. Todos venimos con esa mentalidad para aportar nuestro granito de arena”, recalcó.

Sobre la pretemporada de Diablos Rojos del México

En el primer día entrenamientos de los Pingos, hubo 20 peloteros de campo y 25 pitchers y se aguarda por Japhet Amador y el refuerzo estadounidense, Justin Bour. El roster ahora es de 47 elementos, siete de ellos extranjeros y 18 novatos.