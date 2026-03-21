Así va la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al momento

El Torneo Clausura 2026 está al rojo vivo, las Chivas del Guadalajara retomaron la cima de la tabla general tras su victoria a media semana en contra del León y se reafirmó con el empate de Cruz Azul en El Encanto frente a los Cañoneros de Mazatlán. De hecho, el 'Rebaño Sagrado' podría ampliar la ventaja con un triunfo contra Rayados de Monterrey y Toluca podría llegar a segundo lugar si logra sacar las tres unidades en el Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca.

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La jornada 12 nos dejó la goleada de los Rayos del Necaxa en casa contra Xolos de Tijuana y un vibrante empate un gol entre Mazatlán y la Máquina Celeste de Cruz Azul. De momento, Pumas podría llegar al cuarto lugar si logra sacar el triunfo en el Clásico Capitalino vs América y si Toluca le hace el favor contra Pachuca.

Tabla Clausura 2026 al momento

Chivas Guadalajara - 27 puntos

Cruz Azul - 27 puntos

Toluca - 25 puntos

Pachuca - 21 puntos

Pumas UNAM - 20 puntos

Tigres UANL - 17 puntos

América - 17 puntos

Atlas - 17 puntos

Monterrey - 14 puntos

Necaxa - 13 puntos

Tijuana - 12 puntos

Puebla - 12 puntos

Juárez - 11 puntos

Atlético San Luis - 11 puntos

Mazatlán - 10 puntos

León - 10 puntos

Querétaro - 7 puntos

Santos Laguna - 5 puntos

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