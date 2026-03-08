Atlas vs Chivas: VER EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador ONLINE

Atlas y Chivas se enfrentan en el Clásico Tapatío esta tarde de sábado 7 de marzo, en la tradicional e histórica cancha del Estadio Jalisco. El partido es parte de la temporada regular, se juegan los puntos, pero mucho más que eso, está en disputa el orgullo y la pasión de esta ciudad.

Atlas y Chivas parecen estar destinados a dar un juegazo, pues los dos viven un buen momento deportivo interesante ubicados entre los primeros seis equipos del torneo, lo que atraer las miradas y los reflectores por lo que sucederá en los 90 minutos del juego.

El Estadio de la Calzada Independencia en Guadalajara, donde años atrás también jugó Chivas presentará un lleno dividido por las dos aficionados y será una bella estampa que acompañará la acción de los 22 jugadores en el césped.

Lo que tienes que saber del partido Clásico Tapatío Atlas vs Chivas

Partido: Atlas vs Chivas

Horario: 7:05 PM

Estadio: Estadio Jalisco

Lugar de Atlas: 6to con 16 puntos

Lugar de Chivas: 4to con 18 puntos

