Atlas vs Rayados de Monterrey: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por NISSAN
Atlas y Rayados se enfrentarán este sábado 11 de abril del 2026 en el Estadio Jalisco. Será un duelo vibrante con un Atlas buscando puntos para meterse de lleno a puestos de Liguilla.
Atlas se mide en actividad de la Jornada 14 de la Liga MX, ante el cuadro de Rayados en la cancha del Estadio Jalisco, donde ambas escuadras harán todo lo que esté en sus manos y piernas para conseguir los tres puntos, pues a estas alturas son fundamentales con la ilusión de la Liguilla.
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Aunque ninguno está dentro de liguilla, en el papel Atlas tiene un camino más viable, ubicado en el noveno sitio de la tabla general con 18 unidades y hasta antes del partido en el Jalisco, los tres equipos que están por encima que son Tijuana, América y León están empatados en unidades y la Fiera les saca un punto.
Si hoy gana Atlas se pone de nuevo entre los mejores ocho del torneo que van a Liguilla y todavía con tres jornadas por celebrarse por lo que cada cotejo es vital.
Rayados la tiene más difícil, instalados en el décimo tercer sitio del certamen con 14 puntos; técnicamente no es una diferencia tan grande, pero todos luchan con el cuchillo entre los dientes y en Monterrey hay más dudas que certezas.
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Horario del Atlas vs Monterrey de la Jornada 14
Atlas y Rayados de Monterrey en el Jalisco, comenzará a las 19:00 HRS de este sábado 11 de abril, que está marcado en la agenda como la fecha 14 del torneo mexicano.
Para el aficionado rojinegro es un buen horario, aunque siempre anhelan el tradicional de las 9:00 PM que solían tener en antaño.
Alineaciones del Atlas vs Monterrey
Los 11 jugadores de Atlas para enfrentar a Rayados
12 Camilo Vargas
3 Gustavo Ferrareis
13 Gaddi Aguirre
15 Paulo Ramírez
21 Rodrigo Schlegel
28 Manuel Capasso
11 Diego González
26 Aldo Rocha
27 V{actor Ríos
58 Ponchito Gonzalez
19 Eduardo Aguirre
Los 11 jugadores de Rayados para medirse ante Atlas
22 Luis Cárdenas
2 Ricardo Chávez
13 Carlos Salcedo
21 Luis Reyes
33 John Medina
5 Fidel Ambríz
8 Oliver Torres
11 Luca Orellano
17 Jesús Corona
29 Lucas Ocampos
20 Uros Durdevic
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¡Acá jugamos todos y ayudamos todos! 🔴⚫️— Atlas FC (@AtlasFC) April 10, 2026
Este sábado vamos unidos por la victoria en casa, con los ojos puestos en La Liguilla 🏟️🦊
¡Hagamos pesar el Jalisco! 🏟️🎟️: https://t.co/uHQEnNmF1I pic.twitter.com/zzBOluclJx