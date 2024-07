ÚLTIMO MOMENTO: La atleta que se retiró a los 20 años, tras ser eliminada de París 2024

Este 27 de julio la nadadora de 20 años nacida en Asunción, Paraguay, Luana Alonso, anunció su retiro de la disciplina después de quedar eliminada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al finalizar su participación la paraguaya reveló la noticia:

“No me fue como yo quería, fue mi última carrera, ya me retiro de la natación, estoy feliz que mi última carrera sea en unos Juegos Olímpicos. Tomé la decisión de dejarlo, me voy a ir a estudiar a Estados Unidos”.

En los juegos celebrados en Tokio 2020, la nadadora compitió en la prueba de los 100 metros en el estilo mariposa, lamentablemente no pudo conseguir ninguna de las tres insignias.

