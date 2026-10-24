Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre; el mexicano Obed Vargas se alista en Laliga, marcador online

El Atlético de Madrid se prepara para un duelo clave HOY sábado 24 de octubre cuando reciba al Deportivo de La Coruña, en un partido correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga.

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El encuentro está programado para arrancar en punto de las 13:00 horas (tiempo de la CDMX) en la imponente cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde los colchoneros buscarán hacer pesar su localía para no despegarse de la lucha por el campeonato.

La escuadra rojiblanca llega a este compromiso de LaLiga ocupando la segunda posición de la tabla general con 22 puntos, tras firmar un destacado arranque de temporada con siete victorias, un empate y solo un descalabro.

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Con una sólida diferencia de goles y destacando a nivel defensivo tras permitir únicamente ocho tantos en contra, el equipo madrileño se mantiene como el principal perseguidor del líder Barcelona (27 puntos), por lo que sumar de a tres ante el conjunto gallego es una obligación absoluta.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña aterriza en la capital con la firme intención de dar la campanada de la jornada y escalar posiciones en la clasificación general. El Dépor se ubica actualmente en el noveno lugar con 11 unidades.

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