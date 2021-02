Comité Olímpico Internacional centra su atención en los deportes virtuales

La evolución del deporte y la industria al rededor del mismo evoluciona a pasos agigantados y es por esto que el Comité Olímpico Internacional (COI) no quiere quedarse atrás y ha decidido voltear hacia la industria de los deportes electrónicos detallando una lista de recomendaciones en su agenda “2020+5”.

Una de las que más llama la atención es la de fomentar el desarrollo del deporte virtual y participar más en las comunidades de videojuegos, opción que ya se había considerado en el pasado sin mucho éxito.

Los deportes virtuales en Juegos Olímpicos

Cabe mencionar que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la comunidad que gusta de los esports, el Comité Olímpico Internacional no considera esta disciplina dentro de sus planeaciones. La manera real que busca el COI por su lado es incluir las disciplinas electrónicas llamándoles ‘deportes virtuales’, los cuales gracias a los esfuerzos de la organización internacional pretenden que sean meramente una adaptación de los deportes tradicionales a una versión digital separándoles de los juegos competitivos o esports que actualmente conocemos con comunidades gigantescas como: Call Of Duty, League of Legends, Rainbow6, entre otros.

Es importante mencionar también el lugar que ocupan otros títulos bastante populares de juegos tradicionales adaptados a las versiones digitales como Madden, FIFA21 o NBA2K que si bien ya llevan algunos años en la industria y han logrado captar la atención de los jugadores, estos no generan la misma derrama económica que los mencionados anteriormente, sobre todo por la parte de patrocinios e inversión directa de los competidores.

Si bien es cierto que el Comité Olímpico Internacional no incluirá estos populares juegos en las competencias oficiales pronto, uno de los principales propósitos al voltear a ver esta escena es fomentar la integración de los deportistas y las comunidades para generar más interés en el deporte primero a nivel regional y escalando el alcance de a poco de acuerdo a lo detallado en la agenda que mencionamos anteriormente.