Liga Latinoamérica LLA Clausura 20: Semana 8, día 1, El Pentágono: All Knights vs Azules esports

Revive uno de los juegos de la liga y el famoso “Pentágono de la muerte”, con toda la acción de League of Legends

El juego con el que arranca la fase 2 del torneo de clausura de la Liga Latinoamérica #LLA de League of Legends, el primer lugar y campeón reinante se enfrenta al último en colarse a la fase 2 del torneo. All Knights quiere conseguir la final directa y Azules no quiere ser el eliminado de los playoffs