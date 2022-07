Top 5 de los compañeros más simbólicos en los videojuegos

La mayoría de los compañeros dentro de los videojuegos formar parte fundamental para la narrativa de una historia conoce el top 5 de estos simbólicos personajes

Los compañeros que nos otorgan en ciertas narrativas dentro de un videojuego son muy indispensables para realizar ciertas tareas o solamente para hacernos compañía a lo largo de nuestra travesía, conoce a los mejores compañeros más simbólicos en el mundo geek.

1-Fable: Dentro de este título fantástico nos encontraremos con un perro que nos acompañara a todos lados puede ser de diferentes razas y colores, disfruta de su compañía además de que puede ayudarte en tareas muy específicas.

2-Resident Evil 4: The Merchant es un personaje que estará en los momentos más difíciles para poder brindarte armas o herramientas para poder seguir adelante con tu travesía mientras acabamos con la maldad de The Umbrella.

3-Halo: Cortana, el personaje más icónico dentro de esta saga, vive los momentos más difíciles y alegres a su lado, mientras estamos en los eventos más caóticos ella es la que nos da luz de esperanza.

4-God of War: Atreus se vuelve no solo nuestro acompañante dentro de la historia sino que también se vuelve parte de nuestra familia.

5-Legends of Zelda: Navy, una pequeña Ada que nos apoya con consejos útiles dentro de la compañía y se vuelve parte fundamental del videojuego sin ella no sería lo mismo, The ocarina of time 64.