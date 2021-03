Esports en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, una realidad

La gran popularidad y el crecimiento exponencial de los deportes electrónicos en todo el mundo, permitió que el Comité Olímpico Internacional reconociera a los esports como “actividad deportiva”, además de ser incluidos en los próximos Juegos Olímpicos 2020 que serán celebrados a partir del 23 de junio de 2021.

Si bien las escenas competitivas más reconocidas en el mundo de los deportes electrónicos como League of Legends, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Fortnite, por mencionar algunas no podrán estar en el torneo internacional, sí lo harán títulos como Street Fighter V y Rocket League, videojuegos que cumplen con los valores de olímpicos.

Dedicarse a jugar videojuegos profesionalmente es una actividad de alto rendimiento, diferentes estudios han demostrado que los jugadores profesionales presentan un desgaste similar a otros atletas como pilotos de carreras, jugadores de futbol y rugby.

El gran éxito de los deportes electrónicos.

Desde el primer torneo de esports en 1972 celebrado en la Universidad de Stanford, donde un grupo de cinco de universitarios compitió por una suscripción a la revista Rolling Stones en el título de Spacewar. Las industria de los videojuegos y las diferentes organizaciones de esports no han hecho más que crecer y crecer.

Uno de los claros ejemplos es el pasado campeonato mundial de League of Legends 2019 que alcanzó más 100 millones de espectadores, superando el evento más importante de futbol americano, el Super Bowl LIV que contó con 98.8 millones de espectadores.

Trabajo detrás de los esports

Un proplayer concentra sus esfuerzos en entrenar un promedio de 6 a 7 horas al día, las diferentes organizaciones de esports hacer el esfuerzo de concentrar a los equipos en casas de juego, donde se les brinda una buena alimentación, atención psicológica, preparación física, entre otras muchas cosas que hacen los atleta de deportes convencionales.

En México ligas profesionales en escenas competitivas como League of Legends, CS:GO, Rainbow Six, Call of Duty, Super Smash Bros Ultimate y FIFA, por mencionar algunas tienen lineamientos estrictos de competición, abren la puerta a los mejores de la región para participar en torneo internacionales.

Jugadores como MKLeo, es el mexicano considerado ampliamente como el mejor jugador de Super Smash Bros. Ultimate a nivel mundial, es un ejemplo del talento nacional que han dejado huella en el competitivo global.