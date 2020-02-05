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Donan golfistas calentadores solares en casa hogar poblana

La Casa Hogar Alto Refugio A.C. recibió cinco calentadores solares por parte de jugadores y directivos de la Gira de Golf Profesional Banorte, previo a lo que será la Copa Prissa a realizarse en el Club Campestre de Puebla

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GGPB|GGPB

Escrito por: Azteca Deportes

PUEBLA, PUEBLA.- La tarde de hoy, directivos y jugadores de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB)acudieron a La Casa Hogar Alto Refugio A.C.de la capital poblana donde hicieron entrega de cinco calentadores solares.

La Gira de Golf Profesional Banorte tiene como uno de sus propósitos dar apoyo a las poblaciones en situación vulnerable.

La Casa Alto Refugio, A.C. es una institución que desde el año 2000 se dedica a cuidar a niños en situación de abandono que no son candidatos a adopción por el DIF y la cual cuenta actualmente con 23 niños.

“Quiero agradecer a todos los profesionales que hoy se dieron cita para realizar esta noble labor. Me da mucho gusto que cada vez se sumen más jugadores a realizar esta acción social”, dijo Alejandro Quiroz, Director General de la GGPB.

En el evento estuvieron presentes: Leopoldo Niño y Celeste Borja, Directores de La Casa Alto Refugio; Teresa Blázquez, Directora de Procuración de Fondos de Casa Alto Refugio; Fanny Carrillo, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB.

La Copa Prissa a realizarse en el Club Campestre de Puebla, es la quinta fecha de la temporada 2019-20 de la Gira de Golf Profesional Banorte, en la cual estará en juego una bolsa de un millón 600 mil pesos y donde participarán jugadores como Isidiro Benítez, Juan Carlos Benítez, Aarón Terrazas, Raúl Peredaentre otros.

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