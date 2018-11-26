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Fútbol

Ancer encabeza a los “Internacionales”

Abraham Ancer lidera el ranking de los jugadores que podrían integrar el Equipo Internacional en la próxima Presidents Cup

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MELBOURNE, AUSTRALIA - NOVEMBER 25: Ernie Els, captain of the International Team poses for a photo with prospective members of the 2019 International Team including Kiradech Aphibarnrat of Thailand, Anirban Lahiri of India, Kim Si-woo of Korea, Li Haotong of China, Wu Ashun of China, Marc Leishman of Australia, Cameron Smith of Australia, Abraham Ancer of Mexico, Jhonattan Vegas of Venezuela, at the Presidents Cup International Team Reception after day four of the 2018 World Cup of Golf at Royal Melbourne Golf Club on November 25, 2018 in Melbourne, Australia. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)|Scott Barbour/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque falta más de un año, la esperanza de Abraham Ancer de formar parte del Equipo Internacional de la Presidents Cup está más viva que nunca, ya que el originario de Reynosa, Tamaulipas, encabeza el ranking de los jugadores elegibles para participar en la justa a desarrollarse en diciembre de 2019.

El fin de semana pasado, durante la realización de la ISPS HANDA World Cup of Golf en Melbourne, Australia, donde el equipo tricolor integrado por Ancer y el veracruzano Roberto Díaz, finalizó en la segunda posición, el capitán de los internacionales Ernie Els, convivió con algunos de los probables integrantes de su equipo.

Con 66.31 puntos, Ancer lidera una lista de diez jugadores internacionales que podrían ser elegidos por el sudafricano Els para medirse a un equipo estadounidense en la competencia a celebrarse del 9 al 15 de diciembre del año entrante en el Royal Melbourne Golf Club.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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