Ancer encabeza a los “Internacionales”

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque falta más de un año, la esperanza de Abraham Ancer de formar parte del Equipo Internacional de la Presidents Cup está más viva que nunca, ya que el originario de Reynosa, Tamaulipas, encabeza el ranking de los jugadores elegibles para participar en la justa a desarrollarse en diciembre de 2019.

El fin de semana pasado, durante la realización de la ISPS HANDA World Cup of Golf en Melbourne, Australia, donde el equipo tricolor integrado por Ancer y el veracruzano Roberto Díaz, finalizó en la segunda posición, el capitán de los internacionales Ernie Els, convivió con algunos de los probables integrantes de su equipo.

Con 66.31 puntos, Ancer lidera una lista de diez jugadores internacionales que podrían ser elegidos por el sudafricano Els para medirse a un equipo estadounidense en la competencia a celebrarse del 9 al 15 de diciembre del año entrante en el Royal Melbourne Golf Club.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA