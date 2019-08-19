Ancer representará a México en la Presidents Cup

MELBOURNE, AUSTRALIA - Abraham Ancer apenas puede contener su emoción. En menos de cuatro meses, cuando la Presidents Cup se ponga en marcha en Royal Melbourne, la bandera mexicana estará ondeando por primera vez gracias a él. El talentoso mexicano consiguió su primera selección dentro del Equipo Internacional de la Presidents Cup este domingo, cuando los ocho mejores clasificados fueron confirmados oficialmente. Los otros internacionales que aseguraron su lugar fueron Marc Leishman, Louis Oosthuizen, Adam Scott, Hideki Matsuyama, Haotong Li, Cameron Smith y C.T. Pan. “Esta será una experiencia que nunca olvidaré”, dijo Ancer. “Ser el primer mexicano que jugará en la Presidents Cup es algo enorme. En este momento se me pone la piel ‘chinita’ (de gallina) con solo hablar de esto”. La Presidents Cup regresará a Melbourne, Australia del 9 al 15 de diciembre, en donde el prestigioso Royal Melbourne Golf Club la recibirá por tercera ocasión. El Equipo Internacional está buscando su segunda victoria en la historia de esta competición, mientras que el equipo de los Estados Unidos ha ganado cada una de las últimas siete ediciones desde aquel memorable empate a 17 puntos por bando en 2003. Ancer ciertamente tendrá su oportunidad. Se enfrentará a un equipo estadounidense que tiene por capitán a Tiger Woods y que tiene confirmadas a estrellas del calibre de Brooks Koepka, Justin Thomas, Dustin Johnson, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Webb Simpson, Matt Kuchar y Bryson DeChambeau. Ancer espera que su próximo viaje a Australia sea tan agradable como el último, en noviembre de 2018, cuando se convirtió en el primer mexicano en ganar el Abierto de Australia. “Obviamente para mí es increíble. Va a ser muy divertido, pero pensando a futuro también será algo increíble para el golf mexicano”, aseguró Ancer.