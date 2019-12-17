Ancer se exigió al máximo ante Tiger

MELBOURNE, AUSTRALIA.- El comienzo de la jornada final de la Presidents Cup planteaba un duelo muy atractivo entre el estadounidense y capitán del Equipo de los Estados Unidos Tiger Woods y el mejor jugador del equipo Internacional en la semana, el mexicano Abraham Ancer.

Comenzaron alternando birdies, pero siempre fue Tiger el se fue al frente en el match, aunque nunca más que uno arriba. Pero en el recorrido de vuelta Woods mostró nuevamente un gran nivel y con cuatro birdies del 10 al 16 se impuso por 3&2 al originario de Reynosa, Tamaulipas.

“Sabía que iba a ser un partido duro y que tenía que tener mi mejor juego para ganarle a Tiger, ya que ha estado jugando muy bien. Obviamente quería ganar el partido e hice todo lo posible, pero quizás no ejecuté de la manera que quería algunos tiros que eran claves”, comentó Ancer quien finalizó con un record de tres victorias, un empate y una derrota.

“Como conclusión de esta semana, me puse en situaciones de mucha presión y muchas veces pude responder bien y eso sin duda me ayudará a ser un mejor jugador y por eso quería jugar contra Tiger, porque uno aprende mucho en estas situaciones”, dijo Ancer.

