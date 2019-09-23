Colombiano Muñoz gana el Sanderson Farms Championship

JACKSON, MISSISSIPPI. – Un empate por el 48º puesto en el Wyndham Championship sobre el cierre de la temporada anterior fue justo lo que Sebastián Muñoz necesitó para retener su tarjeta del PGA TOUR. Lo llevó a terminar en el puesto 124 de la tabla de posiciones de la FedExCup.

Con la temporada 2019-20 apenas comenzando, Muñoz ya no tendrá que preocuparse por perder su tarjeta en la gira de golf más importante del mundo.

Con su victoria de este domingo en el Sanderson Farms Championship, evento en que superó al surcoreano Sungjae Im en un desempate, Muñoz logró la primera victoria de su carrera en el PGA TOUR y aseguró estatus completo hasta el final de la temporada 2021-22.

El jugador de 26 años, originario de Bogotá, Colombia, embocó un putt de cinco metros en el hoyo 72 del campeonato para forzar el desempate. De vuelta en el 18 hizo par en el único hoyo extra jugado para vencer a Im, quien falló un putt de dos metros que hubiese extendido el playoff.

“Eso es todo lo que buscas en el último hoyo, darte una oportunidad”, dijo. “En algunas ocasiones entrará y en otras no. Solo traté de pegarle, con la mente estable y sin pensar en nada, le pegué y entró. Fue maravilloso y el público explotó. Se me pusieron los pelos de punta de la emoción. Se me vino alguna lagrimita”.

La victoria le garantiza a Muñoz la membresía del PGA TOUR hasta el 2022, así como su participación en el Sentry Tournament of Champions, el PLAYERS Championship, el Masters y el PGA Championship. Esta fue además la segunda victoria en igual número de semanas para un jugador de Latinoamérica, luego de que el chileno Joaquín Niemann triunfara en el torneo de apertura de la temporada en A Military Tribute at The Greenbrier.

