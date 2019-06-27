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Fútbol

Como si fueran locales

Esta semana las mexicanas Gaby López y María Fassi jugarán el Arkansas Championship del LPGA TOUR

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Escrito por: Azteca Deportes

ROGERS, ARKANSAS.- A partir de mañana dará inicio el Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G, torneo correspondiente al calendario regular del LPGA TOUR que tendrá como escenario el Pinnacle Country Club y donde estarán participando las mexicanas Gaby López y María Fassi.

Ambas exponentes tricolores, regresan a la entidad que fuera su hogar en su época colegial ya que las dos fueron integrantes del equipo femenil de la Universidad de Arizona mejor conocido como Razorbacks, por lo que saldrán a jugar como si fueran locales.

“Estoy muy emocionada de jugar este fin de semana este torneo. Arkansas es un lugar muy especial para mí, fue mi casa por algunos años y siempre estará en mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram la capitalina López, quien disputará su torneo 14 en la actual temporada de la gira femenil estadounidense.

Por su parte Fassi, quien tiene en puerta apenas su cuarto torneo como profesional comentó: “Tenía muchas ganas de volver a lo que yo considero mi casa, estoy con mucha ilusión de jugar enfrente de mi gente y poder representar a mi universidad y a México de la mejor manera”.

El Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G, repartirá una bolsa de dos millones de dólares. La campeona defensora es la japonesa Nasa Hataoka, quien el año pasado superara por seis golpes a la estadounidense Austin Ernst.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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