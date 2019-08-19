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Fútbol

Complicado cierre para Rodríguez en Columbus

Después de salir en el grupo líder, el mexicano José de Jesús Rodríguez tuvo un mal cierre en el primer torneo de las Finales de Korn Ferry Tour

Nationwide Children’s Hospital Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

COLUMBUS, OHIO.- Un domingo complicado tuvo el golfista mexicano José de Jesús Rodríguez en el Ohio State Golf Club-Scarlet Course de Columbus, Ohio, porque del primer puesto se desplomó hasta el casillero 32 del Nationwide Children's Hospital Championship.

"El Camarón" Rodríguez y el estadounidense Brandon Hagy iniciaron la cuarta y última ronda como líderes del tablero, pero ninguno de los dos se mantuvo, aunque el anfitrión no descendió tanto en la clasificación al finalizar en la quinta posición con una suma de 275 golpes, nueve bajo par.

Por su parte el irapuatense, de 38 años de edad, inició con buenos augurios, al embocar un birdie en el hoyo dos, pero lo que siguió fue para el olvido. Todo lo que había conquistado se esfumó al firmar bogeys en los hoyos tres, cuatro, cinco, ocho, 14, 15 y 16, para firmar una tarjeta de 77 impactos, seis arriba de par.

Por ello descendió del primer lugar al 32, con rondas de 70, 69, 65 y 77, y suma de 281, tres bajo par, mientras su compatriota Roberto Díaz finalizó en el puesto 56, con global de 285, uno arriba.

El título fue para el estadunidense Scottie Scheffler, quien con parciales de 70, 68, 67 y 67, hizo un total de 272 golpes, 12 abajo, y con ello obtuvo su membresía para la temporada 2019-2020 del PGA TOUR.

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