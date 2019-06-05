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Fútbol

Dan reconocimiento a Fassi

María Fassi se convirtió en la primera jugadora en obtener el ANNIKA Award en años consecutivos

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during the first round of the 2018 U.S. Women’s Open at Shoal Creek on May 31, 2018 in Shoal Creek, Alabama.|Christian Petersen/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En un hecho sin precedentes, el día de ayer, la golfista mexicana María Fassi se hizo acreedora por segundo año consecutivo al ANNIKA Award, reconocimiento que se otorga a la mejor golfista en el golf colegial de los Estados Unidos y en cual votan, jugadoras, entrenadores y prensa especializada.

“Estoy muy contenta por haber obtenido este reconocimiento por segundo año seguido, esto me motiva a seguir trabajando, no solamente es un honor, sino también un compromiso que yo tengo con todo el mundo del golf de seguir desempeñándome de la misma manera”, dijo la hidalguense.

“Si bien gané este premio como integrante de la Universidad de Arkansas, soy mexicana por ante todas las cosas, y esa es mi forma de representar a México, es mi forma de regresarle algo al país que me ha dado tanto”, agregó la jugadora quien apenas la semana pasada hizo su debut como profesional.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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