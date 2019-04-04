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Fútbol

Destacan mexicanos en el Abierto de Texas

Abraham Ancer es segundo en San Antonio, en tanto que Roberto Díaz marcha en la sexta posición

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AUSTIN, TEXAS - MARCH 28: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the second tee in his match against Cameron Smith of Australia during the second round of the World Golf Championships-Dell Technologies Match Play at Austin Country Club on March 28, 2019 in Austin, Texas. (Photo by Darren Carroll/Getty Images)|Darren Carroll/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

SAN ANTONIO, TEXAS.- Siguen las buenas noticias para el golf mexicano, ya que Abraham Ancer y Roberto Díaz se colocaron dentro del top ten del Valero Texas Open, fecha correspondiente al PGA TOUR que tiene verificativo en el TPC San Antonio y que reparte una bolsa de siete millones y medio de dólares.

Un primer recorrido de 67 golpes, cinco bajo par, colocó a Abraham Ancer empatado en la segunda posición de la justa texana, junto con los locales J.T. Poston, Brian Stuard, así como el venezolano Jhonattan Vegas, todos ellos a un impacto del líder el coreano Si Woo Kim.

Por su parte, el veracruzano Roberto Díaz con score de 68, menos cuatro, se ubicó en el sexto lugar, mientras que el guanajuatense José de Jesús Rodríguez y el tapatío Carlos Ortiz están en el casillero 52 con una primera tarjeta de 71 impactos, uno por debajo del par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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