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Fútbol

Discreta participación de mexicanos en Hawái

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, finalizaron en el top 30 del Sony Open in Hawaii torneo sancionado por el PGA TOUR

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HONOLULU, HI - JANUARY 12: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the first tee during the third round of the Sony Open In Hawaii at Waialae Country Club on January 12, 2019 in Honolulu, Hawaii. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que fue el primer torneo de 2019 para los exponentes mexicanos que participan en el PGA TOUR, el tamaulipeco Abraham Ancer y el tapatío Carlos Ortiz, fueron los mejores exponentes tricolores en el Sony Open in Hawaii, torneo que se llevó a cabo en el Waialae Country Club de Honolulu.

Con un acumulado de 271 golpes, nueve bajo par, Ancer y Ortiz compartieron el sitio 29 del evento que repartió una bolsa de seis millones 400 mil dólares, en tanto que el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, ocupó el peldaño 57 con 275 impactos, cinco menos, y finalmente el veracruzano Roberto Díaz no pasó el corte.

En la clasificación semanal del Official World Golf Ranking (OWGR), Ancer sigue siendo el mejor mexicano al ocupar el casillero 57 con un promedio de puntos de 2.1061, le sigue Rodríguez quien ocupa el peldaño 343 con 0.4896 en promedio de unidades.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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