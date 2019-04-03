Fassi, entre las mejores

EVANS, GEORGIA.- Dan de qué hablar. Concluyó la primera ronda del Augusta National Women’s Amateur y las golfistas mexicanas María Fassi e Isabella Fierro, se encuentran en el top 25 del torneo que tendrá su final en el mítico trazado del Augusta National, sede del Masters Tournament.

Una primera tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, colocó a la hidalguense Fassi empatada en la cuarta posición a dos impactos de distancia de la líder, la estadounidense Jennifer Kupcho; en tanto la yucateca Fierro, con score de 73 impactos, uno arriba de par, comparte el sitio 21.

Las dos primeras rondas de la edición inaugural del Augusta National Women’s Amateur, se realizan en el Champions Retreat Golf Club, mientras que la última jornada tendrá verificativo el próximo sábado en el Augusta National. El evento cuenta con un field de 72 jugadoras amateurs.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA