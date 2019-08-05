Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Frank Cabeza representó a México en la Copa Van Horn

El jugador del Club de Golf San Carlos, fue el único exponente nacional en el evento internacional

Frank Cabeza - Mundial 2019.jpeg
El mexiquense Frank Cabeza integró al equipo internacional |Especial

Escrito por: Azteca Deportes

PINEHURST, CAROLINA DEL NORTE.- El golfista Francisco Cabeza Alatorre avanza a paso firme en su carrera, al conseguir objetivos que a su corta edad son un premio a su disciplina y perseverancia. Este fin de semana jugó la World Van Horn Cup, a la que calificó como el mejor rankeado y único mexicano del equipo internacional.

“Ha sido una de mis metas desde que tenía 10 años y hoy a los 12 logré mi sueño, pude representar a México en la Copa Van Horn”, comentó el pequeño campeón que también cumplió su deseo de jugar en el Pinehurst No.2, ubicado en Carolina del Norte.

Esta competencia, conocida como la Ryder Cup Infantil, se juega a modo de graduación del World Championship de U.S. Kids, entre los 10 mejores golfistas estadounidenses y los 10 mejores Internacionales, elegidos por ranking tras dos de las tres rondas del Mundial.

Y aunque al final del match los locales ganaron con un puntaje de 5.5 por los 2.5 de los visitantes, Frank Cabeza, jugador del Club de Golf San Carlos, se mostró optimista: “Estoy muy orgulloso de haber sido parte del equipo internacional, desafortunadamente perdió, pero me llevé una gran experiencia”.

Cabe mencionar que, el World Championship se juega por categorías que inician desde la de 6 años y termina con la de 12, en esta última fue donde compitió el actual campeón de la Gira AGVM.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP