Frank Cabeza representó a México en la Copa Van Horn

PINEHURST, CAROLINA DEL NORTE.- El golfista Francisco Cabeza Alatorre avanza a paso firme en su carrera, al conseguir objetivos que a su corta edad son un premio a su disciplina y perseverancia. Este fin de semana jugó la World Van Horn Cup, a la que calificó como el mejor rankeado y único mexicano del equipo internacional.

“Ha sido una de mis metas desde que tenía 10 años y hoy a los 12 logré mi sueño, pude representar a México en la Copa Van Horn”, comentó el pequeño campeón que también cumplió su deseo de jugar en el Pinehurst No.2, ubicado en Carolina del Norte.

Esta competencia, conocida como la Ryder Cup Infantil, se juega a modo de graduación del World Championship de U.S. Kids, entre los 10 mejores golfistas estadounidenses y los 10 mejores Internacionales, elegidos por ranking tras dos de las tres rondas del Mundial.

Y aunque al final del match los locales ganaron con un puntaje de 5.5 por los 2.5 de los visitantes, Frank Cabeza, jugador del Club de Golf San Carlos, se mostró optimista: “Estoy muy orgulloso de haber sido parte del equipo internacional, desafortunadamente perdió, pero me llevé una gran experiencia”.

Cabe mencionar que, el World Championship se juega por categorías que inician desde la de 6 años y termina con la de 12, en esta última fue donde compitió el actual campeón de la Gira AGVM.

