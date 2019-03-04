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Fútbol

Johnson manda en el ranking

Tras su victoria en el WGC-Mexico Championship hace poco más de una semana, Dustin Johnson se convirtió en el nuevo número uno del mundo

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MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 24: Dustin Johnson of the United States poses with the trophy after winning the World Golf Championships-Mexico Championship at Club de Golf Chapultepec on February 24, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no tener actividad la semana anterior, el estadounidense Dustin Johnson desplazó de la cima del Official World Golf Ranking (OWGR) al inglés Justin Rose, quien no disputa un torneo desde el Saudi International del European Tour donde no pasó el corte hace más de un mes.

El flamante campeón de la última edición del World Golf Championships-Mexico Championship, tiene esta semana un promedio de puntos de 9.9231; por 9.9293 de Rose, mientras que el también originario del país de las barras y las estrellas Brooks Kopeka quien relegó de la tercera posición a su compatriota Justin Thomas.

En cuanto al tema de los exponentes mexicanos, el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer sigue siendo el mejor tricolor en la clasificación mundial al ubicarse en la posición 61, seguido del nacido en Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz quien se ubica en el casillero 289.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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