Muy cerca del liderato

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Tras dos rondas disputadas, la golfista mexicana Gaby López se encuentra empatada en la tercera posición del HUGEL-AIR PREMIA LA Open, fecha del calendario regular del LPGA TOUR que se desarrolla en el Wilshire Country Club y que reparte una bolsa de un millón y medio de dólares.

La capitalina de 25 años de edad, firmó hoy una tarjeta de 68 golpes, producto de birdies en el uno, diez, 13 y 16, por apenas un bogey en la bandera del 18, con lo que acumula un score de 137 impactos, cinco bajo par, mismo marcador que el de la estadounidense Morgan Pressel.

Con un total de 135 strokes, siete menos, la líder de la competencia angelina es la australiana Minjee Lee, quien aventaja por apenas un impacto a la originaria de Dinamarca Nanna Koerstz Madsen.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA