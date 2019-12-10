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Fútbol

Núñez gana la Orden del Mérito del PGA TOUR Latinoamérica

El argentino Augusto Núñez ganó el Premio Roberto De Vicenzo al Jugador del Año del Tour y regresará al Korn Ferry Tour en 2020

Shell Championship - Final Round
Enrique Berardi/PGA TOUR|Enrique Berardi/PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

DORAL, FLORIDA — El jugador más consistente del PGA TOUR Latinoaméricaen 2019 también fue el mejor jugador del año. El argentino Augusto Núñezganó el Premio Roberto De Vicenzoal Jugador del Año del Tour en el Shell Championshipque dio por concluida la temporada 2019. Núñez, con dos victorias y nueve top-10s, regresará al Korn Ferry Tourpara la temporada 2020.

El nacido de Tucumán, Argentina, prácticamente aseguró el primer lugar en el listado de ganancias en el VISA Open de Argentinahace tres semanas, y solo necesitaba terminar los 72 hoyos esta semana. Lo hizo ganando el Shell Championship. Núñez superó al No. 2 Tom Whitneypor $61,874 dólares. Sus $148,734 dólares rompieron el récord del Tour en ganancias en una temporada, establecido por Nate Lashleyen 2016 ($140,897).

Después de Núñez y Whitney, quienes quedaron en el tercer, cuarto y quinto lugar fueron los estadounidenses Jared Wolfe, Evan Harmeling y John Somers. Tras la finalización del Shell Championship, los jugadores recibieron sus tarjetas de membresía en una ceremonia que también honró a los jugadores que terminaron del sexto al décimo puesto en la Orden del Mérito.

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