Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Primer vistazo: 66º JHSF Aberto do Brasil

Por segundo año consecutivo, Fazenda Boa Vista será la sede del Abierto Nacional más importante de Brasil

66 JHSF Aberto do Brasil - Preview Day 2
Enrique Berardi/PGA TOUR|Enrique Berardi/PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PORTO FELIZ, BRASIL.- Luego de ver al estadounidense Chandler Blanchet coronarse campeón del São Paulo Golf Club Championship, el PGA TOUR Latinoamérica sigue adelante con su paso por Brasil y esta semana llega hasta Porto Feliz para disputar el 66º JHSF Aberto do Brasil. El décimo evento de 2019 también marcará el final del Bupa Challenge, una competencia que agrupó los eventos del Tour celebrados en Panamá, República Dominicana y Brasil. El jugador que termine esta gira alterna con mejor rendimiento se llevará a casa un cheque por diez mil dólares cortesía de Bupa Latin America.

FECHAS: 23-29 de septiembre, 2019
NOMBRE OFICIAL: 66º JHSF Aberto do Brasil
HASHTAGS: #AbertodoBrasil #BupaChallenge #PGATOURLA
CALENDARIO: 10º de 16 eventos en la temporada del PGA TOUR Latinoamérica
BUPA CHALLENGE: Cuarto y último torneo de esta competición
SEDE: Fazenda Boa Vista – Porto Feliz, Brasil
PAR/YARDAS: 71 (35-36) 6,794 yardas
CAMPEÓN DEFENSOR: Marcelo Rozo (COL) No está en el field
ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.
CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: Desde que PGA TOUR Latinoamérica entró en operación en 2012, el Aberto do Brasil ha formado parte de su calendario oficial. Como ha sido habitual a lo largo de su historia, el torneo contará con el apoyo de la Confederación Brasileña de Golf (CBG) y para esta oportunidad regresa por segunda vez consecutiva al campo de golf, par-71 de Fazenda Boa Vista.

En 2017, el título fue para el mexicano Rodolfo Cazaubón, quien con un acumulado de 17-bajo par 267 se separó por seis golpes de sus compatriotas Oscar Fraustro y José de Jesús Rodríguez.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP