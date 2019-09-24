Primer vistazo: 66º JHSF Aberto do Brasil
Por segundo año consecutivo, Fazenda Boa Vista será la sede del Abierto Nacional más importante de Brasil
PORTO FELIZ, BRASIL.- Luego de ver al estadounidense Chandler Blanchet coronarse campeón del São Paulo Golf Club Championship, el PGA TOUR Latinoamérica sigue adelante con su paso por Brasil y esta semana llega hasta Porto Feliz para disputar el 66º JHSF Aberto do Brasil. El décimo evento de 2019 también marcará el final del Bupa Challenge, una competencia que agrupó los eventos del Tour celebrados en Panamá, República Dominicana y Brasil. El jugador que termine esta gira alterna con mejor rendimiento se llevará a casa un cheque por diez mil dólares cortesía de Bupa Latin America.
FECHAS: 23-29 de septiembre, 2019
NOMBRE OFICIAL: 66º JHSF Aberto do Brasil
HASHTAGS: #AbertodoBrasil #BupaChallenge #PGATOURLA
CALENDARIO: 10º de 16 eventos en la temporada del PGA TOUR Latinoamérica
BUPA CHALLENGE: Cuarto y último torneo de esta competición
SEDE: Fazenda Boa Vista – Porto Feliz, Brasil
PAR/YARDAS: 71 (35-36) 6,794 yardas
CAMPEÓN DEFENSOR: Marcelo Rozo (COL) No está en el field
ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.
CORTE: Top-55 y empates
EL TORNEO: Desde que PGA TOUR Latinoamérica entró en operación en 2012, el Aberto do Brasil ha formado parte de su calendario oficial. Como ha sido habitual a lo largo de su historia, el torneo contará con el apoyo de la Confederación Brasileña de Golf (CBG) y para esta oportunidad regresa por segunda vez consecutiva al campo de golf, par-71 de Fazenda Boa Vista.
En 2017, el título fue para el mexicano Rodolfo Cazaubón, quien con un acumulado de 17-bajo par 267 se separó por seis golpes de sus compatriotas Oscar Fraustro y José de Jesús Rodríguez.