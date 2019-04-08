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Fútbol

Rose, nuevo número uno del mundo

Tras unos ajustes en el ranking mundial, el inglés Justin Rose se ubica esta semana en lo más alto de dicha clasificación

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AUGUSTA, GEORGIA - APRIL 08: Justin Rose of England looks on during a practice round prior to The Masters at Augusta National Golf Club on April 08, 2019 in Augusta, Georgia. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido actividad la semana pasada, el golfista inglés Justin Rose ascendió a lo más alto del Official World Golf Ranking (OWGR), desplazando al estadounidense y campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship Dustin Johnson.

Con un promedio de puntos de 9.5506, por 9.4147 de Johnson, Rose llegará al Masters Tournament a realizarse esta semana en el Augusta National Golf Club con la etiqueta de número uno del mundo, mientras que Johnson ya sin esa presión, buscará enfundarse su primera Chaqueta Verde.

En actividad de los representantes mexicanos, el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer se mantuvo en el sitio 58 con un promedio de unidades de 2.1686, seguido del tapatío Carlos Ortiz, posición 281 (0.6024), mientras que José de Jesús “Camarón” Rodríguez, Roberto Díaz y Óscar Fraustro, están en los puestos 417, 576 y 641 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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