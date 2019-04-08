Rose, nuevo número uno del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido actividad la semana pasada, el golfista inglés Justin Rose ascendió a lo más alto del Official World Golf Ranking (OWGR), desplazando al estadounidense y campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship Dustin Johnson.

Con un promedio de puntos de 9.5506, por 9.4147 de Johnson, Rose llegará al Masters Tournament a realizarse esta semana en el Augusta National Golf Club con la etiqueta de número uno del mundo, mientras que Johnson ya sin esa presión, buscará enfundarse su primera Chaqueta Verde.

En actividad de los representantes mexicanos, el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer se mantuvo en el sitio 58 con un promedio de unidades de 2.1686, seguido del tapatío Carlos Ortiz, posición 281 (0.6024), mientras que José de Jesús “Camarón” Rodríguez, Roberto Díaz y Óscar Fraustro, están en los puestos 417, 576 y 641 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA