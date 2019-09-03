Se quedan cortos mexicanos en Indiana

NEWBURGH, INDIANA.- Concluyeron las Finales del Korn Ferry Tour, las cuales otorgaron 25 tarjetas para la temporada 2019-20 del PGA TOUR; desafortunadamente para el golf nacional los mexicanos José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez y Roberto Díaz no figuraron en ese selecto grupo.

Con rondas de 69, 72, 69 y 72, para un total de 282 golpes, seis bajo par, Rodríguez finalizó empatado en el sitio 33 del Korn Ferry Tour Championship, última fecha de las Finales del circuito de ascenso del PGA TOUR que tuvo verificativo en el Victoria National Golf Club y que repartió una bolsa de un millón de dólares.

Con este resultado, el originario de Irapuato, Guanajuato, concluyó en el sitio 28 de los standings de las Finales, por lo que tendrá que disputar la temporada 2020 del Korn Ferry Tour, misma situación que el veracruzano Díaz, quien acabó en el sitio 56 en Indiana y ocupó el lugar 52 en la clasificación general de las Finales.

