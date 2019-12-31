Tiger, el renacer de un héroe

CIUDAD DE MÉXICO – Tiger Woodsterminó 2019 de la misma manera que lo empezó…ganando.

Comenzó en abril en The Masters Tournament, cuando dio inicio el año inolvidable de Woods con su primer victoria en un Major en 11 años y su primera chaqueta verde en 14 años. Continuó a finales de octubre, cuando igualó a Sam Sneadcon el record de 82 victorias en el PGA TOURdespués de ganar en The Zozo Championship.

Y acabó en el Royal Melbourneen Australiadonde el californiano impulsó al equipo de Estados Unidosa una victoria conmovedora de 16-14 contra un formidable equipo Internacionalen la Presidents Cup. Los estadounidenses cobraron ese impulso gracias a la fortaleza del juego de su capitán, el único jugador de ambos equipos que ganó todos sus partidos.

Woods tenía buenas razones para verse abrumado por la emoción después de la remontada y la victoria de su equipo. Desde el momento en que lo nombraron oficialmente capitán del equipo estadounidense en el Arnold Palmer Invitationalde 2018, Woods se ha tomado el encargo con responsabilidad y orgullo. Para empezar, Woods se marcó el objetivo de volver a derrotar a su histórico rival Ernie Els, capitán del equipo internacional de este año y así lo hizo.

“He llorado casi todas las veces que hemos ganado un trofeo”, dijo Woods. “Llevo mucho tiempo dedicado a esto. Siempre que llega una oportunidad en la que puedes hacer algo que va más allá de uno mismo como persona individual resulta mucho más significativo y mucho más especial”.

