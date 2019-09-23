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Fútbol

Top cinco para Ortiz en Mississippi

El mexicano Carlos Ortiz finalizó en la cuarta posición en el Sanderson Farms Championship segunda fecha de la temporada del PGA TOUR

Sanderson Farms Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

JACKSON, MISSISSIPPI.- El golfista mexicano Carlos Ortiz firmó ayer una tarjeta de 71 golpes, para finalizar en la cuarta posición del torneo Sanderson Farms Championship, donde se coronó el colombiano Sebastián Muñoz.

Muñoz y Ortiz salieron en el mismo grupo para la última ronda, en virtud que fueron el uno y dos en el tablero al cumplir el tercer recorrido, pero en el camino el jalisciense exhibió los altibajos que había mostrado a lo largo del torneo, pues a pesar de su esmero, a veces la bola se negó rodar de su lado.

De esta forma, el tricolor tuvo rondas en la competencia de 65, 71, 65 y 71, para una suma de 272 impactos, 16 bajo par, y compartió la cuarta plaza con el estadounidense Kevin Streelman.

Muñoz, por su parte, tampoco tuvo una ronda excelsa, pero en el hoyo 18 embocó para birdie y con ello pudo igualar en el global al surcoreano Sungjae Im, quien había terminado antes.

Muñoz tuvo recorridos de 70, 67, 63 y 70, y Sungjae Im de 68, 69, 67 y 66, para igualar en el total de 270, 18 bajo par. Por ello volvieron a la salida del hoyo 18 y en el green, el "cafetero" embocó en par cuatro, para su primera victoria en su año de novato en el PGA TOUR.

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