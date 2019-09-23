Top cinco para Ortiz en Mississippi

JACKSON, MISSISSIPPI.- El golfista mexicano Carlos Ortiz firmó ayer una tarjeta de 71 golpes, para finalizar en la cuarta posición del torneo Sanderson Farms Championship, donde se coronó el colombiano Sebastián Muñoz.

Muñoz y Ortiz salieron en el mismo grupo para la última ronda, en virtud que fueron el uno y dos en el tablero al cumplir el tercer recorrido, pero en el camino el jalisciense exhibió los altibajos que había mostrado a lo largo del torneo, pues a pesar de su esmero, a veces la bola se negó rodar de su lado.

De esta forma, el tricolor tuvo rondas en la competencia de 65, 71, 65 y 71, para una suma de 272 impactos, 16 bajo par, y compartió la cuarta plaza con el estadounidense Kevin Streelman.

Muñoz, por su parte, tampoco tuvo una ronda excelsa, pero en el hoyo 18 embocó para birdie y con ello pudo igualar en el global al surcoreano Sungjae Im, quien había terminado antes.

Muñoz tuvo recorridos de 70, 67, 63 y 70, y Sungjae Im de 68, 69, 67 y 66, para igualar en el total de 270, 18 bajo par. Por ello volvieron a la salida del hoyo 18 y en el green, el "cafetero" embocó en par cuatro, para su primera victoria en su año de novato en el PGA TOUR.

