Julio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso EN VIVO |ver transmisión de la pelea del sábado 12 de septiembre de 2026, por streaming, link libre y tv abierta en TV AztecaJulio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso se enfrentan hoy 12 de septiembre. No te pierdas nada de esta pelea en Box Azteca totalmente gratis y en vivo. Te invitamos a leer: Ryan García vs Conor Benn: Ver EN VIVO y GRATIS resultado transmisión pelea HOY sábado 12 de septiembre por el título welter del CMB; online y con horario en directo