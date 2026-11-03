Barcelona vs Aston Villa EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 3 de noviembre, partido de Lamine Yamal de la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026 en Estadio Camp Nou; resultado online

El conjunto del Barcelona pretende hacer valer su histórica fortaleza como local ante clubes ingleses, invicto en sus últimos 15 compromisos en casa (10V, 5E), y dejar atrás el descalabro sufrido ante el PSG (4-2). Apoyado en la demoledora pegada de Lamine Yamal y Raphinha tras golear 6-1 al Alavés, el Barça buscará estirar su dinámica de 10 triunfos en 12 cotejos continentales.

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery llega con el aval de marchar con pleno de victorias en el torneo (3V), aunque arrastra tres derrotas seguidas en sus visitas a España. Con 14 triunfos en sus últimos 16 juegos europeos, los Villanos amenazan a una zaga culé que hila 18 partidos de Champions sin dejar su marco en cero.

Pronóstico Barcelona vs Aston Villa hoy martes 3 de noviembre 2026

Gana Barcelona (Probabilidad estimada de 80%). La pegada de Lamine Yamal y Raphinha contrarrestará los desajustes defensivos culés. Marcador probable: Barcelona 3-1 Aston Villa

Horario y dónde mirar en vivo el Barcelona vs Aston Villa

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

Sigue en vivo las acciones del partido en aztecadeportes.com

Camp Nou, el estadio donde se juega la Jornada 4 de la Champions 2026

El estadio Camp Nou será el recinto donde se juegue este partido entre Barcelona y Aston Villa por la Jornada 4 de la Champions League 2026, por lo que los blaugranas cuentan con la ventaja de la localía. Fue en este mismo estadio donde Barcelona jugó su más reciente partido de LaLiga, contra el Alavés, el cual terminó con un marcador muy favorable para los de casa, pues consiguieron la victoria 6 a 1.

Clima hoy en el Camp Nou para el partido de Barcelona vs Alavés

Hoy martes 3 de noviembre de 2026 existe una alerta por lluvias moderadas en el litoral de Barcelona y, como el estadio Camp Nou no es techado, el clima sí puede ser un factor para que, al menos, los asistentes pasen un rato complicado. Se esperan fuertes lluvias y una temperatura de 13 grados centígrados.

¿Juega Lamine Yamal?

La actual joya de La Masía ha sido uno de los ejes del ataque de Barcelona, en el tridente confirmado por Lamine Yamal, Raphinha y Gordon, por lo que el seleccionador Hansi Flick lo alineó como titular para arrancar el juego y buscar sumar de 3 puntos en esta Jornada 4 de la Champions League.