Barcelona vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Copa del Rey 2026; marcador online

Barcelona recibe al Atlético de Madrid en busca de una proeza. Este martes 3 de marzo, los equipos se citan en la cancha del Camp Nou, sede donde se va a disputar el juego de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026.

Luego del partido de ida disputado en el Estadio Metropolitano, el equipo dirigido por Diego Simeone encara el compromiso con ventaja de cuatro goles, pues las anotaciones de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez y un tanto en propia puerta de Eric García, tienen arriba a los 'Colchoneros' en el global, motivo por el que el cuadro comandado por Hansi Flick va a tener que salir a atacar en casa en busca de remontar la serie para poder colarse a la Final de la Copa del Rey.