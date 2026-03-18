Barcelona 2-2 Newcastle: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los octavos de final de vuelta; marcador online
Sigue EN VIVO Barcelona vs Newcastle: marcador, goles y resultado en tiempo real de los octavos de final de vuelta de la Champions League 2026.
El Camp Nou se alista para un encuentro de alta tensión en la Champions League. Tras el 1-1 en Inglaterra, Barcelona y Newcastle se juegan el pase a los cuartos de final en un duelo que promete intensidad. El conjunto de Hansi Flick llega con confianza después de golear al Sevilla en LaLiga y con el respaldo de su afición, sabiendo que marcar en casa no suele ser problema: acumula 16 partidos europeos consecutivos anotando, con un promedio de 3,1 goles por encuentro. Para avanzar, los culés necesitan ganar, sin importar el marcador.
Newcastle, por su parte, afronta el reto con ilusión y carácter. El equipo de Eddie Howe llega sin perder en seis partidos de Champions y con la moral alta tras vencer al Chelsea en la Premier League. Las Urracas saben que una victoria en el Camp Nou les daría un histórico pase a cuartos, algo que nunca han logrado fuera de casa en la máxima competición europea.
El escenario está listo: Barcelona apuesta a su pegada y experiencia, mientras Newcastle sueña con escribir una página dorada en su historia continental.
Pronóstico del Barcelona vs Newcastle hoy miércoles 18 de marzo 2026
El pronóstico para hoy apunta a una victoria del Barcelona en el Camp Nou, con alta probabilidad de goles. Los analistas ven al conjunto culé como favorito para avanzar, mientras que Newcastle necesitará un partido perfecto para sorprender.
Horario y dónde seguir en vivo el Barcelona vs Newcastle
- Horario: 11:45 horas
- Dónde seguir en vivo: Sigue el resultado minuto a minuto por aztecadeportes.com
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