Pesaje Canelo vs Mbilli: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la báscula HOY viernes 30 de octubre de 2026, previo a la pelea por el título supermediano; online y por internet | Presentado por el Gobierno de Quintana Roo

Canelo Álvarez y Christian Mbilli suben este viernes a la báscula para desafiarse en la ceremonia de pesaje, donde deberán marcar la división de las 168 libras. El evento totalmente EN VIVO lo podrás ver GRATIS a través de Azteca Deportes con los comentarios y análisis del Box Azteca Team desde las 12:00 PM.

Listos los peleadores Canelo y Mbilli para su ceremonia de pesaje, suben a la báscula este viernes en Riad, Arabia Saudita para aprobar el protocolo y hacer oficial su combate del sábado que en EXCLUSIVA estará por la señal de TV AZTECA.

VE AQUÍ EN VIVO LA CEREMONIA DE PESAJE CANELO VS MBILLI

Canelo ante Mbilli PESAJE

Canelo y Mbilli, tienen confirmada su pelea desde hace meses y los dos con un profesionalismo brutal, no deberían tener problemas para superar la báscula y marcar el límite de los supermediano. Por el lado de Canelo se ve poderoso, luego de un campamento que duró casi tres meses, trabajando primer en San Diego y a ocho semanas de la pelea trasladó todo su equipo de trabajo a Valencia, para ahí hacer la que quizás ha sido la preparación más rigurosa de toda su carrera que recientemente cumplió 21 años desde que debutó en el Domo Chololo Larios.

Mbilli con un físico de película tampoco tendrá problemas para dar el peso por lo que el pronóstico es que superarán la báscula, y lo siguiente será recuperarse para su pleito del sábado en The Venue.

Dónde, hora, canal para ver el pesaje de Canelo vs Mbilli este 30 de octubre

Canelo y Mbilli suben hoy a la báscula, esto es lo que tienes que saber del evento que se celebra en Riad, Arabia Saudita.

HORA: 12:00 PM

FECHA: Viernes 30 de octubre

LUGAR: Riad, Arabia Saudita

CANAL: Azteca Siete

INTERNET: aztecadeportes.com y aplicación

Cartelera OFICIAL de México vs El Mundo desde RIAD

Canelo vs. MBILLI - CMB supermediano - 12 Rounds

Jaime Munguía vs. Nikita Zon - AMB supermediano - 12 Rounds

El Divino vs. Ricardo Blandón - OMB peso pluma - 12 Rounds

Reito Tsunami vs.Reymundo Rojas - superpluma - 10 Rounds

David Picasso vs. Carl James Martin - supergallo- 12 Round

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vásquez Rodríguez - supermediano - 10 Rounds

Bryan Leon vs. Héctor Aguirre - supermediano - 8 Rounds

Emilio Rojas vs. Flavius Biea - mediano - 8 Rounds

Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina Villegas - superpluma - 6 Rounds

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