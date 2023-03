Betsson registrarse: Guía paso a paso para empezar a apostar

Hablamos de una casa de apuestas deportivas online de origen sueco que lleva tiempo operando en México con gran éxito. Su oferta es amplísima y su bono de bienvenida Betsson sencillamente sensacional. ¿Pero cómo completar el proceso Betsson registrarse para acceder a todo lo que brinda el operador? Pues bien, si todavía no sabes cómo completar el registro en Betsson, te lo explicamos a continuación junto a otros detalles de interés.

Betsson registrarse México en cinco sencillos pasos

Si ya te has registrado en alguna casa de apuestas en línea mexicana, posiblemente te sobre la explicación, ya que el proceso es muy similar en todas. Sin embargo, si es tu primera vez y estás pensando en completar el Betsson registro, te será útil la información que recogemos a continuación. Se trata de una guía rápida para completar el Betsson registrarse en pocos minutos:



Accede al sitio web Betsson México a través de uno de nuestros enlaces directos incluidos en este contenido (así te será más fácil obtener el bono de bienvenida Betsson México). Una vez cargue la página principal de la plataforma, busca la opción Betsson registrarse. Está situada en la parte superior derecha de la pantalla con el título ABRIR CUENTA. Pulsa sobre ella para que se cargue el formulario de registro Betsson. No olvides rellenar el formulario Betsson registrarse con información precisa. Posteriormente, tendrás que verificar tu identidad y, en caso de que los datos no coincidan, no podrás hacer retiradas con normalidad. Acepta los términos y condiciones. En caso de que haya un código bonus Betsson, no dudes en introducirlo en la casilla correspondiente. Asimismo, no olvides completar la verificación de identidad Betsson tras el registro.

Haz un depósito a través de uno de los métodos de pago Betsson habilitados y disfruta de $200 MXN en apuestas gratis y hasta $2000 MXN para juegos de casino Betsson.

Verificación de identidad tras completar el proceso Betsson registrarse

Para cumplir con las regulaciones vigentes que combaten el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, Betsson, como cualquier otra casa de apuestas mexicana, solicita documentos a los usuarios para que verifiquen su identidad. En caso de no remitirse, no podrás retirar con normalidad, por lo que tus ganancias serán en vano. Para la verificación, debes enviar los documentos que se te exijan a través de:



Mi cuenta > Configuración de cuenta > Verificación

Cuando envíes los documentos, Betsson debería verificar tu identidad en un plazo máximo de 24-48 horas. En caso contrario, no dudes en contactar con soporte para exigir explicaciones. Respecto a este proceso de verificación Betsson, conocido como KYC (Conoce a tu cliente), los documentos que se te solicitarán deberás cargarlos en el apartado “Mis Documentos”. Sirve cualquiera de los siguientes:



Un documento oficial expedido por el Gobierno Mexicano en el que se incluya imagen y datos que permitan la identificación.

Métodos de pago disponibles en la plataforma

Para activar los bonos de bienvenida y otras muchas promociones Betsson México, necesitarás jugar con dinero real. Para ello, tendrás que hacer un depósito. Los métodos de pago Betsson México disponibles son los siguientes:



VISA/MasterCard

7 Eleven

CoDi

Paunet

SPEI

ToditoCash

Oxxo

¡Y más!

Lastimosamente, para las retiradas hay más restricciones, ya que, de momento, Betsson México solo permite hacer retiradas a través de transferencia bancaria. La solicitud se procesa en unas 24 horas, pero ten en cuenta que los pagos de este tipo pueden tardar varios días en reflejarse. En caso de que hayan pasado 5 días y no hayas recibido el dinero todavía, ¡ponte en contacto con soporte!

Betsson registrarse preguntas frecuentes

Es normal que, si no conoces la plataforma o no eres muy experto en apuestas deportivas online, tengas dudas. A continuación, respondemos a las preguntas frecuentes sobre Betsson registro, pero, en caso de que no encuentres respuesta a lo que te preocupa aquí, te invitamos a ponerte en contacto con soporte Betsson a través de https://support.betsson.mx/.

¿Hay un bono Betsson México de bienvenida por registro?

Sí, y no solo un bono de bienvenida, sino dos: un bono de bienvenida Betsson apuestas deportivas y un bono de bienvenida Betsson casino. Los montantes que se ofrecen son los siguientes:



$200 MXN en apuestas deportivas. Se entrega a modo de freebet. Para activar el bono de bienvenida Besson deportes, debes hacer una apuesta de $200 MXN o superior tras el 1er depósito. Betsson México te da 30 días para canjear el bono.

Hasta $2000 MXN en juegos de casino. Doblan tu 1er depósito hasta un máximo de $2000 MXN. Para liberar el bono, los juegos de tragamonedas contribuyen al 100 %. Debes depositar un mínimo de $200 MXN para activar el bono Betsson casino.

¿Es Betsson México confiable?

Más que nunca, y todo gracias a que por fin cuenta con licencia SEGOB. Es decir, está regulada por los organismos competentes mexicanos. De esta forma, el usuario está protegido ante malas experiencias en el operador. Además, más allá de la regulación nacional, Betsson lleva operando internacionalmente desde 1963. En otros países, goza de licencias de Reino Unido y Malta, y en la mayoría de foros de apuestas supera el 9 sobre 10 en valoración. ¿Conclusión? Betsson MX es confiable.

¿Qué es el Betsson rollover?

También conocido como “requisito de apuesta”, el rollover es el número de veces que debes apostar un bono o ingreso para activar o liberar una promoción. Por ejemplo, el bono Betsson casino presenta unos requisitos de apuesta de x25. Esto quiere decir que, de obtener los $2000 MXN del bono Betsson casino, deberás apostar esta cantidad 25 veces. Vamos: hacer apuestas por un total de $50 000 MXN.

¿Hay una Betsson aplicación móvil?

Actualmente, el mercado mexicano no dispone de una Betsson app. Esto no quiere decir que no puedas hacer apuestas Betsson tras el Betsson registro en dispositivos móviles. Dispones de una versión móvil Betsson magnífica. Es accesible a través de cualquier navegador estándar de tabletas y teléfonos inteligentes. Mediante la Betsson versión móvil podrás acceder a todas las funciones de PC.

¿Cómo ponerse en contacto con Betsson servicio de atención al cliente?

En caso de que tengas cualquier problema durante tu experiencia en Betsson México, puedes ponerte en contacto con el equipo técnico de la plataforma a través de las siguientes vías:



Chat en vivo: Disponible de 10 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo. Es un método bastante rápido, pero mejorable si lo comparamos con el chat en vivo de otras plataformas de apuestas. Y es que Betsson chat en vivo puede demorarse hasta una hora en atenderte, ya que depende de la disponibilidad de sus agentes, que no son tantos como en sus competidores.

Correo electrónico: Si no tienes tanta prisa en resolver el problema, puedes explicarlo a soporte con más detalle a través de correo electrónico. Basta con que mandes un e-mail a soporte@betsson.mx. Deberían responderte en un plazo de 24 horas.