Bolivia vs Brasil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 9 de septiembre 2025, juego de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026; marcador online

Bolivia recibe vs Brasil en a Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, un encuentro en el que el cuadro de ‘La Verde’ busca clasificar al repechaje para el Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Para poder tener posibilidades de ir al Mundial, Bolivia necesita ganar y que Venezuela empate o pierda, motivo por el que el cuadro dirigido por Óscar Villegas no depende de sí mismo para seguir con vida rumbo a la Copa del Mundo del año entrante.

La cancha del Estadio Municipal de El Alto se ha vuelto una fortaleza para Bolivia, pues el cuadro local no puede en las Eliminatorias Sudamericanas desde hace seis partidos en los que tienen un registro de cuatro victorias y dos empates. Sin embargo, en frente tienen a Brasil, escuadra que no ha recibido goles bajo el mando de Carlo Ancelotti.

