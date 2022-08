Conoce los mejores bonos de bienvenida en los Casinos de México 2022

Mejores bonos de bienvenida México 2022

Qué ofrecen

bet365

$3000 en créditos de apuesta

Caliente

$400 MXN sin depósito + el 100% hasta un máximo de $3.000 MXN

Codere

Hasta 200% con un límite de $3.000 MXN

1xBet

Dobla tu primer ingreso con un máximo de $3.500 MXN

Ganabet

$400 MXN de bienvenida a nuevos clientes + hasta $11.000 MXN con tres primeros depósitos

Cómo seleccionamos los mejores bonos de bienvenida deportivos

Todas las casas de apuestas online en México que te mostramos en la principal están situadas, desde nuestro punto de vista, entre las mejores del mercado. Aunque principalmente hemos destacado sus promociones para nuevos clientes, lo cierto es que sus ofertas contemplan muchos otros factores.

Si bien es cierto que las bonificaciones tienen un peso específico a la hora de hacer una elección adecuada, el análisis no se detiene ahí. Por eso, también nos dedicamos a analizar sus mercados deportivos, momios, métodos de pago y muchas otras características.

Más adelante seguiremos dándote conceptos sobre las principales ventajas de algunas de las mejores casas de apuestas en México. Las casas de apuestas online normalmente cuentan con bonos de bienvenida, pero todo ello se suma a sus catálogos de apuestas y mercados, métodos de pago, etc.

Concepto básico sobre los bonos de bienvenida online

Antes de escoger algunos de los mejores bonos de bienvenida en México, conviene dejar algunos conceptos básicos claros. Estas bonificaciones están creadas para atraer nuevos registros.

La mayor parte de las veces, los bonos de bienvenida solicitan a los usuarios completar un primer ingreso. De este modo es posible activar una promoción en concreto, ya que es completamente necesario respetar todos los términos de la bonificación si pretendes utilizarla.

Los bonos de bienvenida en deportes también deben ser apostados. Lógicamente, será a través de los mercados deportivos y sus cuotas. Pero la mejor parte es que los usuarios tendrán libertad para realizar sus jugada, aunque existen algunas limitaciones.

Estas limitaciones pueden ser para determinados mercados o tipos de apuesta. Como normalmente se aplica con las apuestas de sistema o el servicio ‘Cash out’. Pero al mismo tiempo, en los términos del bono vendrá reflejado el momio mínimo que debes apostar para que contabilice.

Por otro lado, no todas las promociones de bienvenida para nuevos clientes tienen el mismo funcionamiento. De hecho, además de los bonos por ingreso, también encontrarás bonos para los que no será necesario depositar. U ofertas para tus próximas recargas en el operador, por ejemplo.

Tipos de bono de bienvenida deportes

Los diferentes operadores de México cuentan cada uno con sus propias promociones, por lo que son únicas para el usuario. Normalmente, las bonificaciones de bienvenida se suelen aplicar sobre el primer ingreso, pero también a veces se puede obtener por el simple hecho de registrarse y si se cumplen todos los requisitos.

Asimismo, algunos bonos son específicos para eventos concretos, como la Copa del Mundo o los partidos de la Copa Libertadores, por ejemplo. Pero además, también encontramos promociones en los programas de lealtad y otras ofertas similares.

Bonos para nuevos usuarios con su primer ingreso

Bonos por registro sin necesidad de depositar

Bonos para las siguientes recargas posteriores a la primera

Bonos en freebets (apuestas gratis)

Cuotas mejoradas o potenciadores de momios

Las freebets normalmente se reciben para que los clientes puedan jugar y no tengan la necesidad de utilizar el saldo de su cuenta. Además, en caso de obtener alguna ganancia a través de las apuestas gratis, el monto también podrá liberarse normalmente a través de un rollover.

Los requisitos de liberación de las diferentes promociones se verán sujetos a unos términos específicos. El monto del depósito solicitado o la cantidad de apuestas que debes hacer son algunos de ellos. En cualquier caso, será esencial completarlos para liberar la promoción.

Al mismo tiempo, las apuestas que realices tendrán que tener un momio mínimo (ya sea de -200, 1.40 o similar, dependiendo del formato de cuota). Por lo demás, no debes exceder el límite de tiempo concedido para jugar el bono.

Bonos de bienvenida con depósito: apuestas gratis (freebets) y apuestas con dinero real

Este tipo de promociones te solicitarán un depósito obligatorio para poder recibirlas. La cantidad solicitada dependerá tanto de la casa de apuestas que elijas como de los términos de su bono.

Una de las principales ventajas de las freebets o apuestas gratuitas es que no necesitarás utilizar el dinero que tengas en tu perfil de usuario. De este modo, podrás jugar y apostar aunque todo dependerá del cumplimiento de los términos.

Bonos de bienvenida sin depósito: apuestas gratis (freebets) y apuestas con dinero real

A diferencia de lo visto anteriormente, este tipo de promociones no te solicitarán ingresar ninguna cantidad tras registrarte. Así, podrás obtener tu bono de bienvenida para jugar sin depositar. Pero cuidado, porque eso no significa que no tenga condiciones de uso.

Las apuestas gratis se reciben en tu cuenta de usuario. Sin embargo, si se da el caso de que obtienes ganancias y pretendes liberarlas, en ese momento el operador sí podrá requerir un depósito. Tanto la cantidad como si el depósito es obligatorio es algo que vendrá indicado en sus términos.

¿Qué es lo más importante para escoger un bono de bienvenida?

La respuesta a esta pregunta no es solamente una. Más bien podríamos decir que para acertar con tu decisión a la hora de elegir un bono de bienvenida entran en juego diversos factores. Sin embargo, nosotros te daremos los puntos a observar en este sentido.

Monto y tipo de bono de bienvenida

Como es normal, una gran parte de los clientes que buscan registrarse en un operador se fijan en el monto que otorga el bono de bienvenida. Este no es un punto negativo. O esa al menos es la teoría principal sobre promociones.

Pero conviene observar con atención los términos del bono. Se debe revisar que tipo de liberación ofrece cada bono y que requisitos se deben cumplir.

Rollover e ingreso mínimo

El rollover (o requisitos de apuesta) es una parte esencial de cualquier promoción de apuestas. Todos los usuarios estarán obligados a completarlo si quieren liberar el bono. Por eso, siempre será esencial revisar los términos antes de solicitar una promoción.

Al mismo tiempo, el ingreso mínimo solicitado por los bonos de bienvenida será clave para desbloquear la promoción. Por lo general, las casas de apuestas solicitan una cantidad determinada para los clientes.

Momios mínimos

Los momios están directamente relacionados con la dificultad de las apuestas deportivas online. Algunas casas de apuestas deportivas en México solicitan un momio o cuota mínima de apuesta de -200 a superior. Pero el valor puede variar en función de la promoción y el operador que escojas para apostar. Tambien pueden variar si se trata de apuestas en vivo.

Cuando elijas un bono de bienvenida, te convendrá asegurarte de que los momios no sean demasiado elevados. Cuanto más altos sean, más difíciles de acertar resultarán los pronósticos.

Plazo máximo

La mayoría de las promociones que encuentres en las casas de apuestas deportivas en México no serán infinitas. Los bonos están activos durante un plazo máximo de tiempo, y los usuarios también disponen de un plazo límite para jugarlos. Por eso, es importante estar al tanto de este punto.

Concretamente en México, muchas promociones constan de un plazo de 30 o 60 días. Pero también se puede dar el caso de promociones solamente válidas para un evento o durante un fin de semana. En cualquier caso, el plazo de validez debe venir indicado en las condiciones.

Código promocional

Seguramente el término ‘código de bono’ o ‘código promocional’ te resulte familiar. Muchas veces, los operadores permiten obtener sus bonos de bienvenida a través de estos códigos de referencia. Dichos códigos se pueden obtener en páginas como la que estás leyendo en este momento.

Así, los usuarios obtienen un número de referencia que puede estar formado de letras o números para introducir durante el registro. Con ello, el operador detecta la referencia del código y desbloquea las promociones de bienvenida que posteriormente obtienes en tu cuenta.

Mejor bono de bienvenida: Caliente

Escogemos a Caliente como la casa de apuestas con uno de los mejores bonos de bienvenida por diversas razones. Primeramente, los clientes que se registren pueden recibir $400 MXN de forma gratuita y sin depositar si cumplen todos los requisitos. Pero además, también doblan tu primer ingreso hasta $3.000 MXN, pero cuando cumples los terminos y condiciones.

Aqui teines algunos de los requisitos para liberar el bono sin depósito.

El Rollover será de 10x con 10 pronósticos aceptados que tengan contribución.

La apuesta tendrá que ser de al menos $50 MXN con momios de entre +100 y +2000.

Como máximo podrás hacer un retiro de $3.000 MXN.

En caso de querer liberar las ganancias, sí tendrás que ingresar un mínimo de $100 MXN.

El plazo máximo para jugar la oferta es de 30 días.

El bono por ingreso solicita una primera recarga tras registrarse de al menos $100 MXN. Con ello, la promoción aparecerá en tu cuenta para que cumplas con sus requisitos. Para hacerlo dispondrás de un máximo de 7 días y las siguientes condiciones de apuesta:

Los pronósticos deben tener un momio mínimo de -200 a positivos en una o más predicciones deportivas.

El rollover es de 3x el monto del ingreso más la bonificación para poder liberar las ganancias.

Caliente Bono de Bienvenida

Mejor bono para jugadores habituales: Codere

La casa de apuestas Codere cuenta con una bonificación del 200% que se entregará al crear tu cuenta y cumplir los requisitos. La cantidad máxima que podrás obtener es de $3.000 MXN.

El bono solo es válido para nuevos clientes registrados que residan en México. +18

+18 La bonificación de Codere

Es necesario ingresar al menos $100 MXN para desbloquear esta oferta, que podrás utilizar durante un máximo de 30 días desde su obtención.

para desbloquear esta oferta, que podrás utilizar durante un máximo de 30 días desde su obtención. Los momios Codere aceptados para las apuestas deportivas de esta oferta tendrán que ser de al menos -200 si quieres que contabilicen.

Codere Bono de Bienvenida

Mejor disponibilidad para hacer depósitos y retiros: Caliente

Los métodos de pago son un apartado notable en la mayoría de casas de apuestas deportivas en México. Y con esto en mente, la variedad siempre resulta un aspecto positivo a la hora de agregar o retirar fondos de tu cuenta. Es ahí donde entra la importancia de las pasarelas de pago.

Además, ciertas casas de apuestas México permiten ingresar y retirar a través de sus establecimientos. De modo que no solo podrás hacerlo a través de la web. En este caso, destacamos que Caliente apuestas cuenta con una gran variedad para este cometido. Aquí tienes algunos de los metodos de pago:

Tarjeta bancaria (Visa o Mastercard)

Depósitos en efectivo

SPEI

OXXO

Paysafecard

ToditoCash

Caliente apuestas México acepta ingresos desde una cantidad mínima de $20 MXN, asequible para prácticamente cualquier jugado. Su máximo, en este caso, es de $45.000 MXN. Eso sí, para solicitar un retiro deberás verificar previamente tu cuenta para confirmar tu identidad real. Para más información visita la página oficial del operador.

Caliente Deposito y Retiro

Mejor servicio de atención al cliente: Ganabet

Un buen servicio de atención al cliente siempre es de agradecer. Este punto no solo servirá para solucionar problemas. También te ayudarán en cualquier momento que te haga falta para solventar problemas relacionados con sus servicios. Y en ese sentido, Ganabet nos parece el adecuado.

Este operador te atenderá sin ningún problema siempre que respetes su horario de consulta. Las distintas vías por las que podrán atenderte son las que verás a continuación:

Chat en línea: Contacta con su equipo de atención al cliente desde tu dispositivo en tiempo real.

Teléfono: Llama a uno de los números de contacto.

Correo electrónico: siempre puedes enviar un correo electrónico a su dirección de contacto (soporte@ganabet.mx).

Además el operador tiene el FAQ apartado donde puedes consultar respuestas a algunas de las preguntas frecuentes.

Ganabet Contacto

FAQ sobre bonos de apuestas deportivas online

Hasta acá llega nuestra reseña sobre algunas de las las mejores casas de apuestas en México. Pero si todavía te queda alguna duda, tenemos un pequeño cuestionario preparado para ti. Recuerda que siempre puedes consultar más información al completo en su sitio web oficial.

¿Cuál es el mejor bono de casas de apuestas de México?

Partiendo de la base de que todas las promociones vistas en esta reseña resultan interesantes, el mejor bono depende de las preferencias de los clientes.

¿Qué significa liberar el bono?

Cuando hablamos de liberar un bono nos referimos al hecho de poder retirar las ganancias generadas con él. Si quieres liberar una bonificación de bienvenida será totalmente esencial completar todas las pautas que indican sus términos y condiciones.

¿Se puede utilizar el bono de bienvenida en Virtual Sports?

Los deportes virtuales están a la orden del día y ya son parte de la oferta de muchas casas de apuestas México. Es importante consultar las condiciones de cada bono para saber si incluyen esta categoría dentro de las apuestas deportivas online o en su sección de casino.

¿En qué apuestas puedo utilizar el bono de bienvenida?

Las casas de apuestas México ofrecen promociones para nuevos usuarios en las secciones de deportes y de casino. Podrás utilizarlas siempre que estén disponibles y respetes todos los requisitos como por ejemplo el momio mínimo en deportes o los juegos compatibles en casino.

¿Qué pasa si no cumplo las condiciones del bono?

Cualquier usuario de las casas de apuestas México que no respete los términos no podrá liberar su bono de bienvenida. Además, si pretendes hacer un retiro antes de completar las condiciones, el bono podría quedar anulado.