Medio Tiempo: Borussia Dortmund 1-0 PSG | UEFA Champions League

Minuto 36: ¡GOOOOOOOL! Un gran pase al hueco de Nico Schlotterbeck es recibido dentro del área por Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), que no perdona con un remate por la esquina inferior izquierda.

Alineaciones: Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Brandt, Adeyemi, Sancho; y Füllkrug.

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé y Barcola.

Potencialmente sólo 180 minutos separan al Borussia Dortmund de una primera aparición en la final de la Champions League desde la temporada 2012/13. En su décima aparición en la Liga de Campeones desde entonces, el PSG será su rival en la semifinal, y el Dortmund buscará tomar la ventaja antes del partido en París, pero sólo seis triunfos en sus últimos 12 encuentros eliminatorios de este torneo como local (E1, P5) sugieren que esto podría ser difícil.

Su preparación para un partido como este tampoco ha sido la ideal, perdiendo por 4-1 fuera de casa ante el Leipzig en la Bundesliga, un resultado que ahora significa que probablemente no volverá a esta competición en la temporada siguiente a no ser que gane el torneo. Superar al PSG será una tarea complicada, y es algo que el Dortmund no logró hacer en dos ocasiones cuando el par compartió grupo a principios de temporada (E1, P1), aunque el club alemán aún no ha perdido en casa ante el gigante francés en competición europea (G1, E2).

PSG estuvo a punto de sucumbir ante un Le Havre apremiado por el descenso el sábado, pero una remontada tardía le vio convertir un 3-1 en un empate por 3-3. Ese resultado le vio perder la oportunidad de obtener el título de Ligue 1, pero sólo tuvo que esperar 24 horas más, ya que la incapacidad del Mónaco de vencer al Lyon el domingo significó que obtuvo su tercer título consecutivo de primera división.

Esperará no dormirse en los laureles para esta ocasión, y con un récord negativo reciente en visitas a Alemania (G1, E2, P4), habrá sido sabio el no festejar tanto de cara a este encuentro. Una corona de Ligue 1 suele verse como una formalidad para el gigante francés, pero la Champions League es la joya que le ha eludido todo este tiempo, aunque estando a punto de llenar a una primera final europea desde 2020.

Jugadores a seguir: Borussia Dortmund vs PSG

Ian Maatsen, que vive una gran actualidad con el Dortmund, logró marcar en los cuartos de final, y ha hecho que el marcador sea 2-0 en los últimos cuatro partidos en que vio puerta rival. Incluso si coloca el encuentro con ese marcador, no hay que descartar que Kylian Mbappé ponga las cosas más parejas, ya que anotó un doblete en el compromiso como visitante del PSG tanto en los octavos como en los cuartos de final.

