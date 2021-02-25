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Conferencia de prensa Canelo vs Yildirim | Fotos

Este jueves se dio la conferencia de prensa de la pelea Canelo vs Yildirim en el hotel sede de Miami, Florida, a solo dos días de que ambos pugilistas se suban al ring.

Por: Azteca Deportes

Canelo Álvarez vs Avni Yildirim pelea
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