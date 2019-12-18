2019 El boxeo rompe fronteras; llegó a Arabia para la pelea de Andy Ruiz

El boxeo rompió fronteras con la revancha de Título Mundial de Peso Completo entre el México-

estadounidense Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua, el 7 de diciembre en Diriyah, Arabia

Saudita.

Por primera vez en la historia, una pelea de Título Mundial Pesado se celebraría en el medio

oriente. Se eligió como sede Diriyah, lugar de origen de la familia real Saudita y suburbio de la ciudad de Riad, capital del país asiático.

Los árabes se encargaron de organizar un magno evento, desde la localización, ya que lucieron a

nivel internacional el distrito de At-Turaif, considerado como Patrimonio de la Humanidad de la

UNESCO, con museos y sitios arqueológicos.

Por si fuera poco, para acceder a la función, los aficionados pasarían por un gigantesco centro de entretenimiento con paracaidismo, pista de patinaje sobre hielo y motos de agua: el “Diriyah

Oasis”.

Los promotores buscaron generar un enorme impacto para esta segunda pelea entre Ruiz y

Joshua, la cual levantó enorme expectativa en todo el planeta y a la cual se le llamó 'The Clash on the dunes' o 'El choque en las dunas'.

DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 07: Anthony Joshua taunts Andy Ruiz Jr during the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Title Fight between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Matchroom Boxing ‘Clash on the Dunes’ show at the Diriyah Season on December 07, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

La atención global se debió al resultado del primer encuentro entre Ruiz y Joshua, una de las

mayores sorpresas en el mundo del boxeo. Cuando el gran favorito, Anthony Joshua fue noqueado

en 7 rounds por el corpulento Andy Ruiz, quien tras irse a la lona en el tercer episodio, se levantó para tirar 2 veces en el mismo capítulo al hasta entonces invicto Joshua. Luego lo derribó 2 veces más en el 7º round y le arrebató los Títulos Mundiales Pesados de la AMB, OMB y FIB, además del cinturón de la OIB.

Luego del gran espectáculo brindado por Andy Ruiz Jr. en ese combate, el propio Sylvester Stallone se refirió a él como “El Rocky mexicano”.

Con su victoria, Andy “Destroyer” Ruiz se convirtió en el primer Campeón Mundial Pesado de

sangre azteca.



Anthony Joshua ejerció su derecho a una revancha inmediata, cláusula estipulada en el contrato.

Para dicha segunda pelea, se construyó, en un lapso menor a 2 meses, un estadio temporal al aire libre; el "Diriyah Arena", con un 95% de materiales a ser reutilizados en menos de 30 días. 175 trabajadores se encargaron de la histórica transformación del sitio que cuenta con una extensión de 10,000 metros cuadrados.

Ambos boxeadores cobraron las bolsas más jugosas de sus carreras. Se dice que Andy Ruiz recibió

$9 millones de dólares, aproximadamente. Mientras que Joshua cobró cerca de $60 millones de

dólares estadounidenses.

Para la esperada noche se vendieron las 15,000 entradas disponibles y alrededor de 2,000

empleados se aseguraron de que todo transcurriera en orden durante la función. Aunque sobre el

ring, los acontecimientos fueron distintos a lo que el universo boxístico y todo México esperaba, pues un “ligero” Anthony Joshua (107.5 kg) dominó el combate con movilidad de piernas y un inteligente uso de su mano izquierda. Sus interminables jabs y rectos llevaron a un Ruiz, que estaba demasiado pesado (128.7 kg), a la desesperación. El británico recuperó sus cinturones por vía de la decisión unánime y Andy Ruiz declaró que debió haber entrenado más duro. Que debió escuchar a su entrenador (Manny Robles), y que no debió haber ganado tanto peso.

DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 07: Andy Ruiz Jr reacts with a cut to his left eye during the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Title Fight between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Matchroom Boxing ‘Clash on the Dunes’ show at the Diriyah Season on December 07, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

Se disculpó con su padre y con su coach, además de reconocer que los 3 meses de fiesta sí le afectaron.

Prometió trabajar más fuerte y volver en mejor forma para una tercera pelea contra Joshua.

Sin embargo, Arabia Saudita fue un país anfitrión que se comportó a la altura de un espectáculo

deportivo de gran magnitud, el cual, rompió récord de pago por evento en el Reino Unido con 1.6

millones de compras, según el promotor Eddie Hearn, y que entregó una experiencia inolvidable a

los asistentes.

Daniel Padilla Bañuelos/Azteca Deportes