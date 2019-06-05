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Fútbol

Habrá revancha entre “Destroyer” Ruiz y Anthony Joshua

Revancha Andy Ruiz-Anthony Joshua será a finales de año

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NEW YORK, NEW YORK - JUNE 01: Anthony Joshua(white trunks) and Andy Ruiz Jr fight during their IBF/WBA/WBO World heavyweight championship match at Madison Square Garden on June 1st, 2019 in New York City. (Photo by Anthony Geathers/Getty Images)|Anthony Geathers/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Andy Ruiz dará revancha este mismo año al británico Anthony Joshua, quien buscará desquite en noviembre o diciembre y recuperar los títulos mundiales de peso completo, confirmó el promotor Eddie Hearn. Este último, aseguró que luego de platicarlo con el ex campeón mundial y con su equipo decidieron hacer válida la cláusula de revancha.

“Hemos activado la cláusula de revancha contratada con Andy Ruiz. La pelea se realizará en noviembre o diciembre en un lugar que se confirmará en breve”, dijo Hearn.

Aunque el monarca mexicano dejó entrever que le gustaría pelear en México, todo parece indicar que será en territorio británico, “quizá la hagamos en Reino Unido, aún no se decide nada, pero podría ser en noviembre”, dijo a “Sky Sports”.

Además de confirmar que los cuatro cinturones conquistados estarán en juego, aseveró que la mayor presión será para Joshua, quien deberá ganar “y será lo que intente más que nada”.

Fue apenas el sábado anterior en el Madison Square Garden de Nueva York cuando Andy Ruiz Jr., contra todos los pronósticos, se impuso por nocaut técnico en el séptimo round a Joshua para vencerlo.

Con dicho triunfo, el “Destroyer” Ruiz se agenció los títulos de la máxima división de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Internacional de Boxeo (IBO).

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