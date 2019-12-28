Jaime Munguía busca debut triunfal en los pesos medianos

El boxeador mexicano Jaime Munguía afirmó que su preparación para el combate ante el irlandés Gary O’Sullivan ha sido integral, por lo que confió que será exitosa su presentación en la categoría de peso medio.

“Hemos tenido un gran campamento, físicamente me he sentido muy bien, muy fuerte, muy rápido, y boxísticamente hemos desarrollado una técnica más completa, mejor perfilados y con más movimientos sobre el ring, pero sin perder la agresividad”, dijo.

El “Destructor” Munguía lleva siete semanas concentrado en el Centro Ceremonial Otomí, Estado de México, con el único objetivo de salir con el brazo en alto.

“Creo que el cambio de peso nos va a servir mucho, sobre todo para no sacrificarnos tanto en la semana previa a cada pelea, subiré al ring con más fuerza, con más resistencia y con más condición”, indicó.

Destacó que de darse las cosas como lo espera y para lo cual ha trabado a tope, “nuestro plan es poder disputar un campeonato mundial de peso medio en 2020”.

El ex campeón mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) viajará el miércoles 1 de enero a Tijuana para llevar a a cabo la parte final de su preparación para este combate que se desarrollará el día 11 en el Alamodome de San Antonio, Texas, tiro que podrás disfrurar por la pantalla de Azteca Deportes en la Casa del Boxeo.

Munguía llega a esta pelea con un récord de 34 victorias, de las cuales 27 han sido por la vía del nocaut, en tanto que el combatiente europeo lo hará con 30 triunfos de los cuales 21 han sido por la vía del “cloroformo” y tres derrotas.

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