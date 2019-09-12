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Jaime Munguía, por una defensa más de su corona

Jaime Munguía enfrentará a Patrick Allotey en lo que será su quinta defensa de título mundial.

Jaime Munguía

Ciudad de México.- Jaime Munguía, se perfila ya como un ídolo del boxeo mexicano, el próximo 14 de septiembre busca una defensa más de su corona mundial súper welter de la WBO, ante el ghanés Patrick Allotey.

El camino no ha sido sencillo, Jaime comenzó en el boxeo a temprana edad siguiendo los pasos de su padre y desde que debutó como profesional mostró poder en sus puños.

Pues llegó a la marca de 28 combates invicto antes de tener la oportunidad de título mundial, con ese récord comenzó a llamar la atención del mundo del boxeo, incluso su nombre sonó para enfrentar a Gennady Golovkin cuando suspendieron a Canelo Álvarez por dar positivo por clembuterol, a final de cuentas no enfrentó al kazajo, pero llegó la oportunidad ante Sadam Ali por el cetro que hoy posee Munguía.

Con su nula experiencia en peleas de título mundial, parecía complicado, pero sólo necesito de 4 rounds para noquear al estadounidense.

A partir de ahí ha defendió con éxito su corona mundial 4 veces, ante Liam Smith, Brandon Cook, Takeshi Inoue, Dennis Hogan y este sábado busca hacerlo de nueva cuenta ante Patrick Allotey.

Por: René Romero

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